В Краматорске на базе местного центра семейной медицины с 2024 года работает восемь мобильных экипажей, в состав которых входят врач, медсестра и водитель. Они охватывают более 400 квадратных километров громады, помогая прежде всего наиболее уязвимым. Шесть команд — семейные врачи, две другие — обслуживают паллиативных больных. О том, как пожилые, одинокие, маломобильные, люди с инвалидностью, те, кто не хочет или не может покинуть дом, несмотря на приближение фронта , получают критически необходимую медицинскую помощь — в специальном репортаже.

Елена Максименко Журналистка

Инициатива создания мобильных бригад стала возможной в сотрудничестве трех партнеров — БФ Здорові рішення, международной гуманитарной организации CARE и MEDEVAC Czech.

Реклама

Журналисту удалось выехать с двумя бригадами на плановые посещения пациентов и вызовы. Цивилизация и базовые услуги из прифронтовых поселков и маленьких городков уходят постепенно. Пустеют амбулатории, закрываются аптеки, транспорт работает не всегда и не везде. А люди остаются. Недуги, на которые раньше можно было не обращать внимания (или и не знать об их существовании), под влиянием стресса обостряются...

«Старшим людям трудно пережить войну»

В экипаже первой мобильной бригады — врач Ольга Радомская и медсестра Виктория Руновская.

Виктория Руновская / Фото: Елена Максименко

Заезжают к Вере. Женщина просит подождать, пока загонит собаку за калитку. И приглашает в дом. У Веры гипертоническая болезнь и недержание мочи. Сама до пенсии работала в медицине — помощницей врача на санитарной станции. Поэтому о своих проблемах рассказывает спокойно: «У меня наследственная болезнь от отца. Сначала я не лечилась. Давление было повышенное, лекарства не принимала, а стала принимать уже, когда постарела. Голова кружится, бывает, что бросает из стороны в сторону. Вот встаю — и не могу встать. Бывает, тошнит, рвота. Это все связано же не только с сердцем, а еще и почки…».

Визиты мобильной команды, регулярные осмотры и лечение дали результат: сейчас женщина чувствует себя значительно лучше. Давление в норме, других симптомов нет. Врач спрашивает, приняла ли Вера лекарства, и просит ее не забывать об этом.

Обстрелы, которые здесь не утихают, Вера переносит плохо: «Настолько переживаю, не передать словами! Было такое, что боялась выходить на улицу. Прилетало в больницу, затем в профилакторий, затем в жилые дома. Сразу три взрыва подряд — меня всю колотило. Да и сейчас тоже. Где какая ракета, где какой грохот — это конец сна, если ночь, а если день — так спрячусь в дом, и вроде легче. Но оно легче никак не может быть».

Особенно страшно, когда прилетает близко. В начале полномасштабного вторжения Вера пряталась в погребе, но потом перестала. Подумала, что в случае попадания по двору там ее никто не найдет.

На вопрос об эвакуации грустно отвечает: «Здесь мой дом, моя кровать, я вышла, что-то сделала на огороде. Мне 76 лет. Куда я поеду? Меня никто нигде не ждет. Жилья не будет. Пенсию — когда еще пересчитают, а надо же будет как-то выживать. Я себя не представляю в той роли, чтобы куда-то уехать, переселенцем быть».

Вера, жительница Краматорского громады / Фото: Елена Максименко

Кроме осмотра, мобильные бригады предоставляют пациентам некоторые медикаменты. Определенные препараты они также могут приобрести по госпрограмме Доступные лекарства (когда государство возмещает аптекам полную или частичную стоимость). Но аптеки нет ни в поселке Веры, ни в соседнем. Поэтому она не скупится на слова благодарности медикам: «Я бы сама не справилась. Я очень благодарна и врачу, и сестричке за помощь, за то, что я не брошена на произвол судьбы, что кто-то обо мне думает, кто-то ко мне приезжает. Даже чтобы меня успокоить, это имеет большое значение! Старым людям пережить эту войну тяжело. Оно и молодым тоже. А старые, они еще же, знаете, и болеют…».

Следующая пациентка — 86-летняя Любовь из поселка Шабельковка, у нее ишемическая болезнь сердца и неконтролируемая гипертоническая болезнь.

«Скачет давление, — говорит она. — Ольга Владимировна приходит, навещает и давление меряет. Лекарства выписывает. Умничка!»

Ольга Радомская / Фото: Елена Максименко

Женщина работала в физиокабинете 50 лет. На пенсию ушла в 80. Сейчас у нее плохое зрение, помогать ей приходит соседка Лариса.

«Я еще сама себя обслуживаю! — с гордостью уверяет Любовь. — Сама себе делаю электрофорез. И еще людям помогаю. Еще руки работают, но ноги…»

В Шабельковке была неплохая амбулатория, однако сейчас там не осталось специалистов. Аптеки тоже нет.

Любовь, жительница Шабельковки / Фото: Елена Максименко

Обстрелов Любовь не боится. Разве что громче включает телевизор в такие моменты. Возможность уехать не рассматривает.

«В больницу меня нет смысла забирать»

Следующая поездка — на вызовы с другой мобильной бригадой. В ее составе — врач Марина Зарицкая и медсестра Ольга Коршенко. Первые пациенты — пожилые супруги, дважды переселенцы: в 2014 году выехали из Донецка, а потом пришлось бежать и из Бахмута. Мужчина лежачий, у него тяжелая деменция.

Марина Зарицкая / Фото: Елена Максименко

Ольга Коршенко готовится взять кардиограмму / Фото: Елена Максименко

«К нему периодически надо ездить, потому что он не справится без медпомощи, — объясняет Марина. — У женщины тоже проблемы со здоровьем».

«Николай Иванович, как дела? Скажите нам что-нибудь!» — обращается к пациенту Ольга. Мужчине меряют давление — 140 на 95. Предполагают, что разволновался от присутствия чужих людей в привычном пространстве.

«Девушек сколько! — шутит его жена. — Коля, все хорошо! Посмотри на меня. Я Галя, жена твоя. Я здесь. Это врач и медсестра. Успокойся, не бойся! Никуда тебя не заберут!»

В груди обнаруживают мокроту — прописывают лекарства, чтобы устранить эту проблему.

Супруги живут в съемной квартире. Мужчина полулежит на специальной функциональной кровати. Ее предоставила в пользование местная церковь. На столике — развивающие игрушки.

Галина и Николай, переселенцы из Донецка / Фото: Елена Максименко

«Пролежни у нас раньше были. Когда на диване лежали, мы перевернуть его не могли, — вспоминает Галина. — Теперь не нарадуемся! Подключили, зарядили, нажали кнопочку, опустили кровать… В аренду ее дали, да. У нас вся жизнь сейчас в аренде…»

Похожую кровать выделили и ей, после сна на старой, с металлической сеткой, возникали боли.

Следующий пункт назначения команды — квартира, где живут пожилые супруги и их сын, у которого приобретенное заболевание мозга, он передвигается на колесном кресле. 72-летняя Мария жалуется на плохое самочувствие. Врач решает сделать ей кардиограмму.

«В больницу меня нет смысла забирать», — Мария будто пытается договориться с медиками.

«Не буду никуда вас забирать! — уверяет Марина. — Для начала ложитесь на диванчик. Потихоньку!»

Муж на работе — он единственный кормилец семьи.

Марии недавно стало плохо. Опухли ноги. Врач подробно расспрашивает о симптомах.

«Мариночка, я не знаю, что со мной случилось, — отвечает женщина, — Я пошла в магазин. Нормальными ногами».

«Вы что-то тяжелое несли, когда ходили?» — интересуется врач.

«Это было 2 кг, ну, может, три или три с половиной».

«Для вас, может, и много. Тем более, вы же после болезни».

Женщина сетует, что муж ей «жизни не дает за тот магазин» — очень уж беспокоится. Супруги вместе 52 года.

«Любовь чистой воды!» — отмечает медсестра.

«Какое там?» — отмахивается хозяйка. Но понятно, что огорчить мужа боится.

«Будете жить долго и счастливо. Сто лет и две недели! Только по три килограмма не таскайте!» — оптимистично комментирует медсестра, пока лента кардиограммы выползает из аппарата. Врач констатирует сердечную недостаточность и анемию.

Тем временем Любовь привозит на колесном кресле сына Андрея из соседней комнаты. Ему измеряют давление — 180 на 120.

«Нас увидели и волнуетесь?» — спрашивает медсестра.

Фото: Елена Максименко

Обоим пациентам назначают новые препараты, женщине рекомендуют диету, а мужчине — еще и упражнения с эспандером. Обещают наведаться на следующей неделе и взять кровь на анализ. Все знают: вечером врачу непременно перезвонит муж Марии и будет интересоваться результатами осмотра.

«Дотошный», — вздыхает хозяйка.

«Надеюсь, мой муж в старости будет такой же, как и ваш!» — говорит Марина.

По другому адресу команду ждет 88-летняя женщина в тяжелой деменции.

«Она глухая, девочки, ничего не понимает», — предупреждает ее дочь.

Пациентка сидит на диване и по-детски улыбается. Дочь благодарит за подгузники, которые ранее передали для матери мобильные бригады. Врач расспрашивает, были ли случаи деменции в семье.

«Была у нее тетя с деменцией. А мать ее, моя бабушка, умерла в 72 года. Может, и она такая была бы, не знаю. У мамы началось это в 80 лет», — рассказывает женщина.

Пациентке меряют давление. Берут кровь — фиксируют слишком низкий уровень глюкозы. Есть риск гипогликемической комы. Чтобы это предотвратить, женщине немедленно надо выпить стакан воды или чая с сахаром.

Фото: Елена Максименко

Врач объясняет внешние симптомы, по которым можно выявить такое состояние: «Она может стать вялой резко. Может появиться тремор в руках. Дыхание может стать поверхностным».

Привлекает внимание сжатая в кулак рука пациентки. Марина не советует разгибать руку слишком резко: «В силу возраста у нее больные суставы. Может случиться так, что, когда вы резко разогнете, вывихнется сустав. Вы ей в кулачок дайте обычный воздушный шарик, набросайте туда крахмала, или дайте игрушку для собак — шарик с шипами. Она его сожмет — и не будет пролежней, не будут скручиваться руки. Периодически вытягивайте шарик, чтобы туда воздух попал».

«Некоторые хотят, чтобы с ними просто поговорили»

С врачами и медсестрами удается пообщаться в паузах между вызовами.

«Мы объезжаем каждый день пациентов, которые нуждаются в помощи, — рассказывает Ольга, — можем повторно осмотреть кого-то. Например, бабушка, которой 86 лет, совсем одна, плохо видит, может не узнавать людей, и меня иногда не узнает».

Иногда выезжают по просьбе пациентов или консультируют по телефону. Бывает, к мобильным бригадам обращаются люди, чьи родные остались одни на прифронтовой территории.

«Случается, что кто-то из соседей выехавшим родственникам рассказывает, что можно здесь осмотреть вашу бабушку, дедушку, сделайте вызов. И мы едем», — говорит врач.

«Сейчас много переселенцев, особенно из Константиновки, людей здесь становится больше», — говорит медсестра.

Каждая медицинская команда ежедневно обслуживает не менее 15 вызовов.

Один экипаж выезжает к пациентам в громады, где нет доступа к медучреждениям, раз в неделю в формате мобильной клиники. Они на месте могут померить давление, уровень сахара, сделать анализ крови, кардиограмму и УЗИ.

В другие дни эти специалисты работают как семейные врачи в местной амбулатории. Соответственно, шесть дней подряд выезды, кроме воскресенья. Но и в воскресенье медики остаются на связи: в случае неотложных состояний пациенты могут позвонить.

Свой график и у паллиативных команд.

Виктория отмечает: из-за войны значительное количество трудоспособных людей выехало. «И старики сами остались дома без присмотра, не могут дойти до аптеки, к врачу. Эта возможность выезжать с мобильной амбулаторией — большой плюс для них, шанс получить медпомощь. К тому же еще мы можем выдать им какие-то лекарства, медсредства… Выезжаем с кардиографами, с различными тестами, можем оказать минимальную неотложную помощь», — говорит она.

Фото: Елена Максименко

Медики вспоминают случай с пожилым мужчиной, которому диагностировали инфаркт миокарда, но он отказывался ехать в больницу. «Приехали мы к дедушке, провели ему тропониновый тест, показали ему эти две полоски. И именно это помогло, он согласился, поехал на госпитализацию, слава Богу, жив», — рассказывает Виктория.

Марина Зарицкая объясняет: сложность их работы в том, что большинство пациентов обращаются уже тогда, когда дела плохи. Некоторых приходится доставлять в больницу на дополнительное обследование. Она выделяет свой топ диагнозов: «Гипертония с осложнениями, деменция, стресс… Некоторые бабушки просто хотят, чтобы с ними поговорили, потому что они живут сами, дети выехали и нечасто звонят».

Марина родилась в Краматорске. Сначала окончила училище и работала медсестрой. А высшее образование получила, когда в город «мигрировал» Донецкий национальный медицинский университет.

Врач утверждает: всем пациентам предлагают эвакуироваться, предоставляют контакты волонтеров, которые занимаются вывозом. А людей, которые решают остаться, продолжают опекать.

«Как их бросить? Много эмпатии, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны давит. С этим спишь и снится разное. Когда начала работать, очень тяжело было. Сейчас уже привыкли немного», — говорит Марина.

Медсестра Ольга, как и многие ее пациенты, знает, что такое лишиться дома. Она была вынуждена покинуть Святогорск, когда город оказался в оккупации. Марина тоже на некоторое время выезжала из Донецкой области в Каменец-Подольский в начале вторжения, однако вернулась домой.

Фото: Елена Максименко

На вопрос о том, как они поддерживают себя эмоционально в непростой миссии, Ольга отвечает: «Едой! Вкусной! И шопингом». Марину же поддерживает кот, который ждет дома, и муж, который служит в армии.

«Те, кто остался, работают чрезвычайно много — это истощает»

Андрей Прудивус, медицинский директор по оказанию помощи взрослым на базе Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Краматорского городского совета, рассказывает, что в регионе такой проект реализуется впервые. Его начали в апреле 2024 года. За это время команды совершили более 8200 визитов и осмотрели около 6400 пациентов.

По его словам, кроме уже озвученных врачами диагнозов, с которыми приходится иметь дело, у 2% осмотренных удалось выявить на ранних стадиях сахарный диабет. «Также диагностировали на ранних стадиях повышение артериального давления, и не только у пожилых людей, но и в более молодом возрасте. Паллиативные пациенты очень тяжелые, особенно, если они одиноки. И особенно в Краматорске сейчас есть проблемы с психологическим здоровьем», — говорит Прудивус.

Андрей Прудивус / Фото: Елена Максименко

Чтобы справляться с этим, все члены мобильных команд прошли обучение по оказанию психологической помощи и сопровождению психических заболеваний. Врачи рассказывают о случае, когда бабушка осталась с дедушкой одни, дети уехали. Женщина много лет страдала сахарным диабетом, не принимала лекарств вплоть до момента, пока ей пришлось ампутировать обе ноги. Она была в депрессии и хотела совершить суицид, чтобы не быть обузой для мужа. Специалисты ежедневно ездили в эту семью, потому что пациентка нуждалась в перевязках, проводили беседы. Где-то через месяц женщине стало значительно лучше.

Андрей отмечает, что сейчас около 15−20% жителей громады — внутренне перемещенные лица. «К сожалению, есть нехватка врачей. Новые не хотят ехать сюда из-за опасности. Те, кто остался, работают очень много — это истощает. Мы стараемся хоть как-то помочь — проводим тренинги, предлагаем психологические упражнения. Но количество пациентов сократить невозможно», — констатирует он.

Нередко поддержкой для медиков становятся истории пациентов, которых удалось «вытащить»: «Одна женщина с ДЦП, среднего возраста, жила с мамой. Мама ухаживала за ней, но ей становилось все труднее. У пациентки появились глубокие пролежни — вплоть до кости. Наша паллиативная бригада ездила к ней каждый день. И мы смогли вылечить ее раны. Они зажили».