«Вне статистики и государственного учета». Почему женщины-ветераны оказываются в двойной изоляции и как они борются за свои права

Двойное давление, стереотипы и общественное осуждение

79 482 женщины-ветерана в Украине имеют активный статус участника боевых действий (УБД) согласно данным Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ). Эту цифру по состоянию на 1 октября 2026 года приводит Министерство по делам ветеранов Украины в ответ на запрос NV.

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Более 6,5 тысяч женщин имеют статус лиц с инвалидностью вследствие войны I-III групп, 82 744 женщины — статус членов семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Кроме того, исследование Шлях ветеранів і ветеранок, проведенное Veteran Hub в 2023 году, выделяет и другие специфические гендерные вопросы, характерные именно для женщин-ветеранов. К ним относятся гендерные стереотипы, с которыми женщины сталкиваются с момента призыва на службу и до демобилизации; непонимание выбора такого пути со стороны семьи; непринятие со стороны мужей или партнеров; разводы или разрыв отношений; беременность как причина увольнения со службы, даже если сама женщина была готова продолжать ее. А также материнство в период службы, когда женщины вынуждены оставлять маленьких детей на попечение мужей или родственников, что создает дополнительное психологическое давление и чувство вины.

Упомянутое исследование свидетельствует о том, что после возвращения к гражданской жизни опрошенные женщины-ветераны отмечали рост внутренней силы, а также эмоциональной и физической стойкости. В то же время они сталкивались с обесцениванием своего опыта со стороны окружающих: общество порой ожидает от них возвращения к «традиционной» женской роли, игнорируя их статус защитниц. Общественное осуждение или непонимание усложняют процесс адаптации и укоренения в гражданской жизни.

После возвращения к гражданской жизни женщинам-ветеранам часто не хватает поддержки, в том числе со стороны государства / Фото: Фото предоставлено движением VETERANKA

Как отмечают в Министерстве по делам ветеранов в ответ на запрос NV, государство предусматривает для женщин-ветеранов комплекс услуг, направленных на их реинтеграцию в гражданскую жизнь, профессиональный рост и восстановление здоровья. К ним относятся инструменты социально-экономической адаптации, в частности поддержка ветеранского предпринимательства, работа онлайн-платформы Карьера ветерана, трехуровневая система оказания психологической помощи, юридические консультации, поддержка репродуктивного здоровья с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) и долгосрочная реабилитация.

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В Минветеранов также сообщают, что, по информации областных и Киевской городской государственных (военных) администраций, по состоянию на 1 июля 2026 года услугами по профессиональной адаптации уже воспользовались 74 женщины, имеющие статус ветерана войны, из них 11 завершили обучение.

Какие услуги на самом деле нужны

«Посещая встречи, которые государство организует для общения с ветеранами обоих полов, я годами слышу об одном и том же наборе проблем и трудностей. У нас существует системный пробел — отсутствие полноценного законодательства о ветеранах, и мы ждем появления какого-то разумного варианта. Но в том формате, в котором государство представляет себе социальную заботу, реализовать это просто невозможно», — говорит в интервью NV Екатерина Приймак, руководительница движения VETERANKA.

Она признает, что пакет государственных льгот для ветеранов огромен, однако большинство этих льгот, по ее убеждению, не отличаются качеством и реальной доступностью. Единственное, что действительно может помочь ветерану независимо от пола, — это выход на рынок труда, возможность самостоятельно обеспечивать себя, снимать жилье и не ждать годами льготной квартиры или своей очереди на бесплатное протезирование зубов раз в пять лет:

«С одной стороны, отмена той же программы ветеранского спорта вызвала возмущение, поскольку на нее выделялись относительно небольшие средства. С другой — огромное количество ветеранов так и не смогли ею воспользоваться, хотя спортивная реабилитация после ранений жизненно необходима».

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Екатерина Приймак / Фото: Фото предоставлено движением VETERANKA

Первое, что должно предоставляться ветеранам бесплатно и безупречно, — это медицинская помощь, отмечает руководительница движения VETERANKA. Если человек утратил здоровье, защищая государство, это — базовая обязанность общества. Восстановление ментального здоровья она называет самым распространенным запросом на сегодняшний день. Никто из ветеранов не возвращается к «мирной жизни» — все они возвращаются в гражданскую реальность и испытывают от этого глубокую фрустрацию:

«Военных возмущают такие вещи, как социальная несправедливость, уклонение части населения от службы, чувство вины перед побратимами, остающимися на фронте. Наш благотворительный фонд предоставляет и оплачивает услуги психотерапевтов для женщин-ветеранов, но это требует огромных средств. В то же время в официальном реестре поставщиков услуг в сфере психического здоровья при Министерстве по делам ветеранов может числиться всего по три специалиста на область. Квалифицированный психотерапевт не станет работать за установленную государством предельную ставку в 300 гривен в час, поскольку базовое образование, супервизии и повышение квалификации стоят в разы дороже».

Военная служба катастрофически истощает гормональную систему. У женщин возникают серьезные хронические проблемы, однако добиться надлежащей медицинской помощи или отпуска на лечение в армии, как объясняет Екатерина Приймак, чрезвычайно сложно: командование часто воспринимает любое обращение как попытку уклониться от выполнения задач. Любой вопрос, касающийся женского здоровья или специфических потребностей, порой наталкивается на упреки в духе «зачем ты сюда пришла, тебя никто не звал». Из-за этого женщины вынуждены молчать о большинстве своих проблем.

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«Война не проходит бесследно ни для физического, ни для ментального здоровья. Нам понадобятся колоссальные ресурсы, чтобы проработать психологические травмы и истощение, а также вернуть ветеранов к полноценной жизни», — подчеркивает собеседница.

Одной из самых распространенных гражданских причин завершения службы для женщины являются беременность и декретный отпуск. В этот период она оказывается в ситуации двойной изоляции. За время военной службы круг общения сужается до самых близких людей, а после рождения ребенка контактов становится еще меньше. Кроме того, мужья многих женщин-ветеранов продолжают службу, поэтому женщина остается совершенно одна, взяв на себя все домашние обязанности и заботу о ребенке.

«Общество до сих пор демонстрирует потребительское отношение к женщинам. С одной стороны, звучат упреки в том, почему женщины уезжают за границу и не мобилизуются массово, а с другой — тех, кто пошел воевать, обвиняют в том, что они плохие матери, — рассказывает Екатерина Приймак. — Но женщины-военнослужащие остаются прекрасными матерями. Они выбирают защиту страны с оружием в руках именно для того, чтобы их детям в будущем не пришлось брать это оружие».

Из-за того, что женщина находится на фронте, её дети могут сталкиваться с травлей со стороны соседей, учителей или сверстников. Это приводит к глубокой психологической травме, с которой семьям приходится работать после возвращения женщины к гражданской жизни.

Сообщество украинских женщин-ветеранов / Фото: Фото предоставлено движением VETERANKA

Женщины-ветераны, находящиеся в декретном отпуске, часто ищут работу онлайн. Среди них существует высокий спрос на переквалификацию и трудоустройство. Однако рынок труда зачастую диктует жесткие условия, предлагая минимальную зарплату после высоких военных выплат.

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«Для выхода на рынок труда необходимы краткосрочные образовательные программы, стипендии и оплата услуг няни, чтобы снизить барьеры адаптации. При этом на рынке труда к женщинам-ветеранам до сих пор нет благоприятного отношения», — подчеркивает собеседница NV. По ее словам, работодатель понимает, что мужчину-ветерана уже не мобилизуют повторно, однако в отношении женщин такого понимания нет. В обычном офисе женщина-ветеран может столкнуться с руководителем, который избегал службы и испытывает скрытое чувство вины, или с инфантильными коллегами, и это также вызывает дополнительную фрустрацию.

Отдельно Екатерина Приймак подчеркивает проблему доступности социальных и медицинских услуг для ветеранов — как в крупных городах, так и в отдаленных селах. Если человек с инвалидностью или ограниченной мобильностью, этот доступ сводится к нулю — зачастую из-за невозможности добраться до поликлиники.

В движении VETERANKA отмечают заметный разрыв в межведомственной коммуникации, в частности между Министерством по делам ветеранов, Министерством социальной политики и Министерством здравоохранения. Ведомства должны сотрудничать друг с другом, а не дублировать функции и не соревноваться в том, кто запустит лучший проект.

«Гораздо эффективнее было бы наладить качественное межведомственное взаимодействие и привлечь бизнес в общины. Услуги и сервисы должны быть понятны каждому без помощи ассистента. Нам необходимо создавать профессиональные сообщества и ассоциации — по примеру США или Европы, — которые могли бы заниматься самоуправлением и регулировать рынок услуг: от психотерапии до трудоустройства», — говорит Екатерина Приймак.

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«Переживать двойной кризис идентичности чрезвычайно трудно»

Анна Васик — сержант, ветеран, магистр политологии и кандидат философских наук. Ей 40 лет, и сейчас она находится в декретном отпуске.

До мобилизации у Анны Васик была сложившуюся карьеру: преподавала в университетах и занималась управлением крупными проектами в креативных индустриях, связанных с современным искусством и электронной музыкой. В 2023 году она присоединилась к десантно-штурмовым войскам. Служила боевым медиком на запорожском направлении, работала санитарным инструктором на втором этапе эвакуации — медэваке. Полгода провела на боевой должности, предусматривавшей соответствующее денежное обеспечение. Впоследствии перевелась в тыловую часть в Киеве, где занималась общенациональными процессами рекрутинга в Силы обороны Украины.

«В тылу я в течение года получала зарплату в 21 тысячу гривен — этих денег должно было хватать на самостоятельное покрытие расходов в Киеве: жилье, питание, транспорт, восстановление здоровья и прочее. Я не жалуюсь, ведь это был мой личный выбор. Но за год службы в тылу я потратила все свои „боевые“ сбережения, поэтому уходила в декрет без финансовой подушки, сформированной за время военной службы», — вспоминает то время Анна Васик.

Анна Васик / Фото: Форум молодых лидеров во время ежегодной встречи YES / Анна Васик через Facebook

Свое состояние после возвращения из зоны боевых действий она называет тяжелым. Оглядываясь назад, она понимает, что тогда имела дело с диагностированным комплексным посттравматическим стрессовым расстройством (КПТСР) и находилась в состоянии глубокого истощения. О том времени она рассуждает так:

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«В общей сложности у меня за плечами восемь лет психотерапии; я регулярно работала со специалистами как во время пребывания на фронте, так и после него. Я считаю, что хорошо осознаю свои внутренние процессы, но понимаю: не у всех женщин есть возможность или ресурсы вовремя осознать наличие психологических проблем».

Со временем Анна Васик почувствовала желание родить ребенка. Однако, когда она занялась вопросами своего репродуктивного здоровья, врачи предупредили, что из-за возраста это может быть непросто. Тем не менее, им с партнером это удалось, и на четвертом месяце беременности военнослужащая приняла решение уволиться со службы и не возвращаться в армию после декрета.

«Я полностью беру на себя ответственность за всё, что происходит в моей реальности, поскольку верю, что мы сами её создаём; и всё же прошлый год оказался самым сложным в моей жизни — даже по сравнению с боевым опытом. Материнство всегда было моим самым большим страхом, ведь оно требует колоссальных ресурсов. Женщина теряет свободу и независимость, поскольку безопасность, питание, здоровье и психическое состояние маленькой жизни полностью зависят от матери», — делится своими наблюдениями Анна Васик.

Отношения с отцом ребенка, который тоже военнослужащий, не выдержали испытания расстоянием и войной, рассказывает женщина, и через месяц после родов они расстались. Так что к проблемам, с которыми сталкивается ветеран при увольнении со службы, добавились трудности, связанные с одиноким материнством.

Она отмечает: большинство женщин-военнослужащих, рожающих детей в полноценной семье, состоят в отношениях именно с военными. И это почти всегда отношения на расстоянии:

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«Даже если женщина увольняется со службы и остается в декрете в безопасном месте, ее муж продолжает выполнять задачи в зоне боевых действий. Соответственно, вся нагрузка, связанная с уходом за ребенком, решением бытовых вопросов, арендой жилья, а также заботой о собственном здоровье и здоровье малыша, ложится исключительно на плечи женщины. Особенность такого „соло-материнства“ заключается прежде всего в том, что нет времени на полноценный декрет — необходимо как можно скорее возвращаться к профессиональной деятельности. Вся ответственность за происходящее переходит к женщине, и разделить ее с партнером невозможно, что создает дополнительное психологическое давление и напряжение».

По ее словам, с рождением ребенка вся жизнь кардинально изменилась: «Если раньше — на гражданке или во время службы — я могла не тратить время на быт и посвящать себя масштабным, важным проектам, то после рождения ребенка оказалась дома, один на один с малышом и хроническим недосыпанием. Разумеется, я понимала это, планируя беременность. И все же совокупность всех этих испытаний, наложившаяся на общую истощенность после военной службы, стала серьезной проверкой на стойкость».

Анна Васик с ребенком / Фото: Анна Васик через Facebook

Несмотря на все трудности, она называет рождение ребенка лучшим решением в своей жизни и получает от материнства огромное удовольствие. Этот опыт, по словам женщины, сделал ее более взрослой, осознанной и сильной.

В уходе за ребенком Анне Васик сегодня помогает мама, которая переехала к ней. Раньше они делили пополам все бытовые обязанности, а теперь договорились, что мама будет присматривать за ребенком в течение дня, чтобы Анна могла работать и восстанавливать свою профессиональную деятельность. Помогли ей также привычка откладывать деньги и личная финансовая подушка безопасности. В то же время многие женщины, подчеркивает собеседница, не имеют такой безвозмездной поддержки и в первые месяцы жизни ребенка могут рассчитывать только на няню, что требует значительных затрат.

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«Когда человек увольняется со службы, он сталкивается с трудным переходом к гражданской жизни. Это утрата военной идентичности, вопросы о своей принадлежности и личной ценности для страны в военное время, поиск новой работы и ощущение собственной странности в окружении гражданских. Трудно представить, как после управления Брэдли или эвакуации раненых можно сразу пойти работать, например, кассиром, и получать от этого удовольствие, — рассуждает Анна Васик. — У женщин-ветеранов к военному кризису добавляется кризис идентичности, связанный с материнством, а также сложные психологические состояния в послеродовой период. Женщина, какой она была до родов, претерпевает кардинальные изменения. Переживать двойной кризис идентичности — как ветеран и как мать — невероятно тяжело».

Кроме того, женщина, забеременевшая и уволившаяся из армии, оказывается в уязвимом положении в плане трудоустройства. Она не может просто пойти на собеседование в гражданскую компанию, поскольку ни один работодатель не спешит нанимать беременную или женщину с младенцем. А если человек прослужил в армии несколько лет, гражданский рынок труда за это время кардинально меняется, и освоение новой профессии с ребенком на руках становится практически непосильной задачей, отмечает Анна Васик.

Сейчас она работает над концепцией, а также финансовой и юридической моделями фонда, который будет оказывать комплексную поддержку именно матерям — участницам боевых действий:

«Ключевая потребность такой женщины — высвободить время и получить доступ к услугам по уходу за ребенком, чтобы иметь в распоряжении хотя бы 4−6 часов в день для работы, учебы или профессиональной реализации. Когда ребенок начинает активно ходить, весь день матери сводится к нескольким часам его дневного сна. Без посторонней помощи выкроить время для сложных профессиональных задач невозможно».

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Женщины, которые сначала выполняли боевые задачи по защите государства, а затем переходят к воспитанию детей и решают острую для Украины демографическую проблему, должны получать системную институциональную поддержку и становиться заметными для общества, подчеркивает ветеран. Речь идет об уважении, сохранении ментального здоровья и обеспечении для женщин-ветеранов возможности оставаться активными участницами общественной жизни.

История ветерана Наталии Лищишиной

Ветеран и правозащитница Наталья Лищишина на момент начала войны на Донбассе в 2014 году проживала в Луганской области. В 2021 году она подписала контракт и присоединилась к 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Начало полномасштабного вторжения подразделение, в котором служила женщина, встретило на выезде в Николаевской области.

«В тот момент никто не думал, что синяк от падения и постоянное травмирование груди тяжелой броней со временем перерастут в сложную и опасную онкологическую историю», — делится воспоминаниями Наталия Лищишина.

В 2024 году она попала в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И.И. Мечникова с серьезными проблемами с легкими. Врачи настоятельно рекомендовали пройти военно-врачебную комиссию для определения годности к службе. Поскольку женщине уже было за 40, осмотр у маммолога и гинеколога был для нее обязательным. Именно во время такого осмотра маммолог обнаружил уплотнение в груди и сразу же направил ее в онкоцентр.

Наталия Лищишина / Фото: Фото предоставлено героиней материала

«В Винницком онкоцентре сказали, что это лишь возрастные изменения. Однако врач военно-врачебной комиссии отказался принять такое заключение и направил меня повторно — уже в поликлинику онкоцентра к другому специалисту. Во время УЗИ заведующий отделением сразу заметил темные выделения и тут же назначил взятие мазков. Через час лаборатория выдала результат: болезнь Минца, предраковое состояние. Она не бывает доброкачественной и не поддается консервативному лечению — только оперативному», — рассказывает свою историю Наталья Лищишина.

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Далее перед ней встала дилемма: либо частичное удаление пораженных зон, либо полная ампутация с одновременной установкой имплантов. Бесплатных имплантов для женщин-военнослужащих в Украине нет, поэтому покупать их пришлось бы за свой счет. По состоянию на 2024 год, по словам собеседницы, речь шла о сумме, превышающей 3 тысячи долларов. Для ее семьи эта сумма была неподъемной, поэтому они с мужем согласились на частичное удаление пораженных зон.

«На второй день после операции у меня поднялась температура, но врачи уверяли, что это норма. Через три недели меня выписали на хирургическую реабилитацию в военный госпиталь в Виннице, однако боль и температура только усиливались. УЗИ показало скопление жидкости и сильный воспалительный процесс — дренажи извлекли слишком рано. Когда мы с мужем вернулись в онкоцентр, нам там отказали, заявив: мол, если вы военнослужащая, обращайтесь к своим врачам», — вспоминает ветеранка.

Поэтому ее направили в военный госпиталь, где хирургам пришлось повторно оперировать обе стороны. Именно так Наталья Лищишина стала первой женщиной, которой в военном госпитале установили на грудь VAC-систему — медицинское устройство для лечения сложных, глубоких, инфицированных или хронических ран с помощью контролируемого отрицательного давления. Ситуация начала улучшаться, однако маммологи предупредили: заболевание коварно тем, что его трудно контролировать даже хирургическим путем.

Военно-врачебную комиссию в госпитале ветеран прошла без проблем: медицинские заключения четко подтверждали, что заболевание было приобретено во время выполнения задач в зоне боевых действий. Однако впереди ее ждал настоящий квест по установлению группы инвалидности.

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«Это был переломный этап реформы — переход от МСЭК к экспертным командам. Мои документы более двух с половиной месяцев оставались без движения. Лишь после моей официальной жалобы в Департамент ветеранской политики дело сдвинулось с мертвой точки. Однако прием в МСЭК оказался крайне неприятным. Врачи даже не вникли в суть заболевания: хирург требовал рентген вместо маммографии, меня не осматривали и уже через 3 минуты заявили, что оснований для присвоения группы нет, направив документы в Институт экспертизы инвалидности в Виннице. В январе в институте эксперт-хирург подтвердил: частичная потеря органа вследствие защиты Родины — это как минимум III или II группа».

Но когда в феврале 2025 года документы вернулись в новосозданную экспертную комиссию, тот же хирург снова отказал женщине в присвоении группы инвалидности, заявив, что эксперты в институте «натянули диагноз».

В январе 2025 года повторная маммография выявила новые образования в молочных железах женщины — потребовалась полная ампутация.

«Я категорически отказалась возвращаться в гражданский онкоцентр и попросила прооперировать меня в военном госпитале. Благодаря позиции командира госпиталя четыре хирурга провели мне сложную подкожную ампутацию обеих молочных желез — впервые в военной медицине. Подкожная методика была применена именно для того, чтобы в будущем я могла пройти протезирование», — объясняет Наталья Лищишина.

Наталия Лищишина / Фото: Фото предоставлено героиней материала

Еще находясь в госпитале после операции, она решила публично написать в Facebook о ситуации с отказом МСЭК и предвзятым отношением врача. Впоследствии с ней связалась заместитель директора Департамента здравоохранения Винницкой области; была назначена проверка, в ходе которой врач заявил, будто удаление груди было «личной прихотью» ветеранки. В итоге хирурга исключили из состава экспертной комиссии и лишили брони от военной службы.

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В мае 2025 года по результатам переосвидетельствования Наталье Лищишиной бессрочно установили II группу инвалидности вследствие защиты Родины.

Этот опыт побудил женщину инициировать создание государственной программы эндопротезирования и реконструктивной хирургии для женщин-ветеранов и военнослужащих. Программа официально стартовала на базе Национального института рака в Киеве 1 октября 2026 года. Услуга доступна военнослужащим ВСУ и других силовых ведомств, ветеранам войны и участницам боевых действий.

«Сейчас мы разрабатываем четкие критерии и алгоритмы, чтобы каждая женщина-ветеран или военнослужащая имела право на бесплатное восстановление и протезирование. Параллельно я как правозащитница сопровождаю других женщин с подобными диагнозами — помогаю боевым медикам и ветеранам доказывать связь онкологических заболеваний с защитой Родины через военно-врачебную комиссию», — рассказывает Наталья Лищишина.

Совместно с движением VETERANKA они провели внутренний опрос военнослужащих касательно травм, вызванных плоскими бронепластинами; результаты показали, что проблема носит масштабный и катастрофический характер. Уставное снаряжение рассчитано на мужскую анатомию и воздействует на женское тело как пресс. Постоянно сдавленные молочные железы подвергаются микротравматизации во время бега, падений или ношения брони. Это приводит к образованию внутренних гематом, застою лимфы и воспалительным процессам, на месте которых впоследствии развиваются опухоли и онкологические заболевания.

«По оценкам маммологов военных госпиталей, во время диспансеризации у 9 из 10 женщин выявляют проблемы с молочными железами, — говорит Наталья Лищишина. — И лишь когда эта тема получила огласку, в том числе в зарубежных СМИ, Министерство обороны наконец закупило первые 2 тысячи женских анатомических бронежилетов. Но при численности более 120 тысяч женщин в Силах обороны это — капля в море».

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Обеспечить женщин качественной анатомической формой, обувью и бронежилетами, а также внести изменения в приказ Минобороны № 402, предусматривающие обязательные профилактические осмотры у гинеколога и маммолога каждые полгода, — для государства в разы дешевле, чем впоследствии оплачивать сложные операции, реабилитацию и протезирование, а также выплачивать пожизненные пенсии по инвалидности, подчеркивает Наталия Лищишина:

«Сегодня в украинской армии служит наибольшее количество женщин со времен Второй мировой войны. Наш опыт решения этих вопросов уже изучают европейские страны и НАТО. Надеюсь, что наш путь станет примером для многих стран мира».