«Инстинктивно схватила Мию и спряталась». 19-летняя Милана закрыла собой младшую сестру во время удара КАБами по Сумам

23 июля, 13:34
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19-летняя Милана закрыла собой младшую сестру в Сумах (Фото: Сумская ОВА)

19-летняя Милана закрыла собой младшую сестру в Сумах (Фото: Сумская ОВА)

11 июля во время удара российской управляемой авиабомбой по Сумам 19-летняя Милана закрыла собой младшую сестру Мию. По словам девушки, это произошло инстинктивно.

Об этом Милана рассказала представителям Сумской областной военной администрации.

Семья девушек — из прифронтовой Белопольской громады. Из-за постоянных вражеских обстрелов и опасности они переехали в Сумы. Милана учится в медицинском университете в Киеве, однако 11 июля находилась с семьей. В тот день она с младшей сестрой шла в кофейню, когда позвонила мама и предупредила об атаке управляемыми авиабомбами.

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«Мама сказала где-нибудь спрятаться. Пока она это говорила, я уже услышала звук летящего КАБа, а потом как-то инстинктивно схватила Мию и спряталась», — рассказала Милана.

В Сумской областной военной администрации отметили, что управляемая авиабомба взорвалась менее чем в 100 метрах от сестер. По словам 19-летней студентки, в Сумах люди часто не успевают отреагировать на опасность и обстрел.

https://www.facebook.com/watch/?v=1058126363867928

«Сумы — поскольку находятся у границы, — очень сложно все это отслеживать: успеть увидеть сообщение, а затем еще и успеть на него среагировать», — отметила девушка.

Милана сказала, что каждому украинцу сейчас необходимо пройти хотя бы один курс тактической медицины, чтобы знать основы оказания первой помощи себе и другим, а также уметь правильно реагировать в различных ситуациях — в частности, в той, в которой оказались она и ее сестра.

Редактор: Карина Пасечник

Теги:   Сумы КАБ

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