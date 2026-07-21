Среди 360 участников. Школьник из Закарпатья завоевал золото на всемирной олимпиаде по химии
Украинец одержал победу на международной олимпиаде по химии (Фото: Telegram Мирослав Билецкий / Закарпатская ОВА)
О победе жителя Закарпатья сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий.
Роман Козак — ученик Голятинского лицея Межгорского поселкового совета. Школьник соревновался с 360 участниками из 90 стран и сумел завоевать золото.
Кроме того, на странице Всеукраинской олимпиады по химии сообщили, что серебряные награды получили трое украинских школьников, также продемонстрировавшие высокий уровень знаний по химии во время международного соревнования. Среди них:
- Анна Дмитрук (Естественно-научный лицей № 145 г. Киева);
- Евгений Лебедько (Харьковский лицей № 173 Харьковского городского совета);
- Марат Ключко (Харьковский лицей Авторская школа Бойко).
«Это результат многолетнего труда, месяцев интенсивной подготовки и невероятного упорства каждого участника», — отметили представители Всеукраинской олимпиады по химии, поблагодарив учителей и Вооруженные силы Украины.