Более 100 студентов. Метинвест Политехника, который планировали открыть в Мариуполе, выпустил первое поколение инженеров

Технический университет Метинвест Политехника провел первый выпуск бакалавров. Более 100 студентов успешно завершили четырехлетнее обучение по инженерным специальностям и получили дипломы о высшем образовании.

Об этом рассказали представители Метинвеста.

В 2021 году в центре Мариуполя началось строительство ультрасовременного студенческого городка — с учебным корпусом, общежитием и спорткомплексом. Однако из-за полномасштабного вторжения планы пришлось скорректировать.

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Команда учебного заведения смогла разработать программу и организовать обучение в смешанном формате — онлайн и офлайн. Осенью 2022 года состоялся первый набор: более 450 студентов приступили к обучению на программах бакалавриата и магистратуры.

Впоследствии Метинвест Политехника начал работать в Запорожье, Кривом Роге и Каменском, сочетая онлайн-лекции и практику на предприятиях. Всего в вузе обучается 1335 студентов.

Выпускники этого года получили образование по востребованным инженерным направлениям: металлургия, горное дело, автоматизация, компьютерные науки и охрана труда. Большинство из них планируют поступать в магистратуру, чтобы углубить свои знания.

Фото: metinvestholding.com

Многие выпускники совмещают учебу с работой на предприятиях — в частности, на горно-обогатительных комбинатах Кривого Рога, Запорожстали, Каметстали и в компании Метинвест Диджитал. Среди них — машинист электровоза шахты им. Колачевского Центрального ГОК Арсен Погосян, вынужденный переехать из Донецкой области. Он начинал обучение по программе подземной разработки месторождений, когда работал в Метинвест Покровскугле, а после эвакуации семьи в Кривой Рог и смены места работы перевелся на программу открытой разработки месторождений.

«Поначалу было непросто, ведь шахта и карьер — это совершенно разные вещи. Но практика на Ганновском и Первомайском карьерах помогла лучше понять специфику открытой добычи. Увидев масштабы техники и производства, я по-новому взглянул на свою специальность. Теперь я уже планирую продолжить обучение в магистратуре», — отметил Арсен.

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«Университет, который не удалось построить в Мариуполе, стал символом стойкости украинского технического образования. Выпускники Метинвест Политехники — это будущая инженерная элита Украины, которая сыграет определяющую роль в восстановлении промышленности и экономики в целом. Мы ждем каждого из них на наших предприятиях, чтобы вместе строить новую украинскую металлургию», — отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Метинвеста Татьяна Петрук.

Сейчас в университете проходит вступительная кампания. Подать документы на бакалавриат можно до 1 августа. Также можно получить степень профессионального младшего бакалавра без сдачи НМТ.