Тратила, когда он был в плену. Суд обязал мать вернуть сыну-военному 3,9 млн гривен его зарплаты

Мать Дмитрия Панчука выписала сына-военного из жилья, пока он был в плену РФ (Фото: Суспільне Рівне)

Ровенский районный суд обязал мать украинского военного Дмитрия Панчука вернуть ему три миллиона 894 тысячи гривен, которые она присвоила. Эти средства — выплаты от части, которые осуществлялись, когда мужчина находился в российском плену.

Об этом сообщает Суспільне Рівне.

Дмитрий подписал контракт еще до начала полномасштабного вторжения. В 2022 году парень попал в российский плен, где провел три года и вернулся домой 6 мая 2025 года, когда ему было 22 года. Однако никто из родных мужчину не встретил, писало Суспільне Рівне.

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Фото: Омбудсмен Украины

Через некоторое время, по словам Дмитрия, он начал интересоваться, были ли какие-то выплаты от части, пока он был в застенках РФ, ведь собратья рассказали, что получали заработную плату.

Выяснилось, что мать Дмитрия пришла в ТЦК и СП и написала заявление, чтобы получать средства, которые выплачивала часть, вместо сына. Защитник рассказал, что когда спросил у матери, где полученные средства, женщина ответила, что их уже нет. Кроме этого Дмитрия без его ведома выписали из жилья.

Чтобы вернуть свои деньги Дмитрий обратился в суд. 13 апреля 2026 года суд обязал мать защитника вернуть ему три миллиона 894 тысячи гривен, которые женщина ранее получила.

«Суд решил: иск Панчука Дмитрия Валентиновича на Панчук Людмилу Николаевну об истребовании безосновательно полученных средств — удовлетворить частично. Взыскать с Панчук Людмилы Николаевны в пользу Панчука Дмитрия Валентиновича 3 миллиона 894 тысячи 338 гривен 92 копейки. Денежные средства получены от воинской части», — объявил судья Александр Красовский.

Ранее адвокат матери Алла Филатова сообщала, что ответчица хочет заключить с сыном мировое соглашение. Сам Дмитрий прокомментировал это соглашение так: «Со мной никто напрямую не говорил, через адвоката вышли и сказали свои условия, так сказать, мирового. Будет платить пять тысяч гривен плюс-минус ежемесячно и обратно меня запишет в дом. Это никак не влияет на ситуацию, никаких извинений я до сих пор не услышал, ничего такого».

Фото: Суспільне Рівне

После решения суда адвокат матери заявила, что вероятно ответчица будет подавать апелляционную жалобу.

«Пока идет судебное разбирательство, возможно мы придем к какому-то мировому соглашению, поэтому, возможно, будет подана апелляционная жалоба, в связи с тем, что все же сторона ответчика хочет помириться. Реакцию какую-то конкретную моей доверительницы я пока сказать не могу, потому что я ее еще не сообщила о таком решении. Однако суд руководствовался законом и если суд принял такое решение, значит есть на то законные основания», — сказала Алла Филатова.

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Дмитрий Панчук не присутствовал лично на заседании суда, ведь сейчас находится на фронте.