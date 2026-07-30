«20 лет жизни». Киевляне рассказывают о рынке на Почайне, уничтоженном российским ракетным ударом

В ночь на 30 июля Россия нанесла массированный удар по Украине беспилотниками и ракетами. В результате в Киеве возникли пожары в трех местах , одним из которых стали торговые павильоны рынка у станции метро Почайна.

Многие годы украинские предприниматели работали в павильонах, сгоревших в результате вражеской атаки. Двое из них рассказали Суспильне Киев о своих планах и показали уничтоженное имущество.

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Светлана более 20 лет работала в двух магазинах, продавая посуду, винтажные сумки и украшения: «Я здесь работала, у меня было два магазинчика с посудой, винтажными сумочками и украшениями. 20 лет жизни — вот здесь… были. Теперь нет ничего, и что делать дальше — мы не знаем. Нет ни денег, ни товара. Но главное — что живы и здоровы», — поделилась женщина.

Фото: Суспильне/Виктория Пухальская

Фото: ГСЧС Киева

По словам Светланы, в магазине сгорело около 500 винтажных сумок, фарфор, стекло, антикварные вещи и украшения — все это было полностью уничтожено.

Рядом торговал Николай, продававший старинные вещи и украинскую бытовую утварь: «Здесь у меня были глиняные кувшины. Вот один еще уцелел. Много чего было: старинные иконы, горшки — штук сто, наверное, — коромысла, деревянные корыта. Раньше я сам по селам ездил, а теперь люди привозили все сами», — поделился мужчина.

Фото: Суспильне/Виктория Пухальская

Николай рассказал, что работал на рынке у станции метро Почайна с момента его открытия, а сейчас в его магазине даже металлические стеллажи не выдержали огня. Тем не менее, предприниматель не намерен сдаваться и стремится как можно скорее вернуться к работе.

«Завтра будет такой же товар, даже лучше. У меня есть еще место на другой стороне рынка. Конкуренты сейчас будут работать, а потом мы их догоним», — сказал мужчина.

Фото: ГСЧС Киева

Массированный удар по Украине 30 июля — главное

В ночь на 30 июля Россия атаковала Украину 358 средствами воздушного нападения, среди которых 284 БПЛА типов Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия, а также 74 ракеты типов Циркон, Искандер-М и Х-101.

Во время атаки РФ в ряде городов Украины прогремели взрывы. Известно, что по Львову было выпущено 22 ракеты. В результате произошло прямое попадание в многоэтажный дом на улице Выговского. Боевая часть ракеты не сдетонировала, ее успешно обезвредили. Также поврежден еще один многоквартирный жилой дом. Ранения получили по меньшей мере 31 человек, среди них — трое детей. Под завалами зданий продолжаются поиски людей.

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Также ночью Россия атаковала баллистикой пригород Кривого Рога, где в результате прямого попадания российской ракеты в частный дом многодетной семьи погибли трое детей и трое взрослых.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночного удара РФ в стране погибли в общей сложности восемь человек. Известно, что ночью в Польше слышали мощный взрыв, после чего в поле обнаружили воронку и обломки. МИД Украины заявил, что ночью российская ракета Х-101 залетела на территорию Польши.