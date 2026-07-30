Из-за атаки РФ на Киевскую область 24 июля погиб 20-летний студент, живший в селе, где была выставка оружия

20-летний Марк Шусторович получил тяжелые травмы в результате ракетной атаки РФ на выставку оружия , проходившую 24 июля в Бучанском районе Киевской области.

Врачи несколько дней боролись за его жизнь. Однако 29 июля в Офисе Генерального прокурора сообщили о смерти 20-летнего парня. Таким образом, число погибших в результате вражеского удара 24 июля возросло до 12 человек.

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Представители страницы Їх УБИЛА росія сообщили, что 28 июля в больнице скончался Марк Шусторович. Отмечается, что парень вместе с родителями жил в селе, где проводилась выставка оружия.

«Умер на руках у мамы от ранений, полученных в результате российского баллистического обстрела 24 июля. В тот день российские ракеты ударили по селу, где безответственные организаторы проводили выставку. Марк жил в этом селе с родителями. Парень получил осколочное ранение, но 28 июля его сердце остановилось…» — написали представители страницы.

Фото: Facebook Дмитровского сельского совета

В Дмитровском сельском совете сообщили, что Марк с семьей жил в селе Капитановка Киевской области. После окончания школы юноша поступил в КПИ имени Сикорского. По словам представителей сельсовета, сердце молодого человека остановилось из-за осложнения — тромбоэмболии.

«Честный, принципиальный двадцатилетний юноша мог бы достичь любых высот, но этому не суждено было сбыться. Он не терпел лицемерия, искренне любил жизнь и больше всего ненавидел оккупантов. Марк покинул этот мир на самом взлете — не успел жениться, вырастить детей, осуществить все свои мечты и планы. Он должен был жить, творить, любить и менять этот мир к лучшему», — отметили в Дмитровском сельском совете.

Отец Марка сообщил, что похороны состоятся в пятницу, 31 июля, ориентировочно с 11:00 до 13:00, по адресу: с. Капитановка, ул. Лесная, 20.

Удар России по выставке оружия в Киевской области — что известно

24 июля Россия атаковала Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400. В результате атаки погибли 10 человек, еще около 100 пострадали. 27 июля стало известно о смерти еще одного человека, за жизнь которого медики боролись в течение нескольких дней.

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Известно, что среди погибших — начальник юридического отдела Секретариата УАРОР Екатерина Шалупня и руководитель Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Валентина Савицкая.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что выставка продукции оборонного назначения, среди посетителей которой были представители оборонной промышленности, проводилась на территории спортивного комплекса, а не на полигоне. В Генштабе ВСУ заявили, что объект не находился в зоне ответственности Сил обороны.

25 июля генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о задержании главного организатора выставки оружия — руководителя ассоциации Армада Василия Гончарука. 27 июля его арестовали без права внесения залога.

Гончаруку инкриминируют служебную халатность, повлекшую гибель людей (ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.