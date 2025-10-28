В Вашингтоне 26 октября в 50-й раз состоялся Марафон, организованный по инициативе корпуса морской пехоты США. В нем приняли участие и украинские защитники, которые в том числе получили тяжелые ранения. Журналистка Ксения Туркова провела с украинской командой несколько дней, следила за их успехами на марафоне и написала репортаж специально для NV.

Здесь, в Америке, такое утро называют crispy — хрустящее, как листья под ногами, уже напоенное осенней прохладой. Столица США скована шатдауном — правительство не работает уже почти месяц, национальные парки и музеи закрыты. Все поставлено на паузу, но только не бег.

«Вы бежите лучше, чем работает наше правительство!» — написано на плакатах людей, пришедших ранним воскресным утром поддержать участников знаменитого Марафона морской пехоты. В этом году он проходит в 50-й раз, и марафонцев больше, чем обычно, — более 40 тысяч. Среди них и Team Ukraine — команда Украины: действующие военнослужащие, которых помогла привезти в Вашингтон организация United Help Ukraine.

Возглавляет команду генерал-майор в отставке, бывший заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов. Он приезжает на марафон уже много лет подряд, но впервые выходит на главную дистанцию 42 километра — ранее участвовал в забегах на 10 километров вместе с украинскими воинами-ампутантами.

Владимир Гаврилов / Фото: United Help Ukraine

Впервые группа украинцев поехала на Марафон морской пехоты в Америку в 2016 году.

«Бег — это, конечно, определенный экстрим, — рассказывает Гаврилов, — но он дает невероятный эффект. Я это понял, когда мы начали привлекать к бегу наших раненых, попробовали это на наших ветеранах. Среди них были ампутанты, и я вообще не думал, что для них это возможно. Как-то бегу рядом с одним из них, а он на восьмом километре останавливается и говорит: „Все, больше не могу!“ А я ему: „Юра, еще два километра, на повороте тебя ждут с флагами — ты что, прибежишь к ним такой несчастный?“ И что-то в нем переключилось: он побежал — и к финишу пришел сильным, счастливым! После этого его жизнь полностью изменилась».

Генерал Гаврилов на дистанции / Фото: United Help Ukraine

На этот раз Владимиру Гаврилову, весьма опытному марафонцу в прошлом, пришлось выступать почти без подготовки: он заменяет погибшего под Покровском военного Александра, который зарегистрировался на марафон, но ему так и не суждено было его пробежать. Номер участника, юбилейный шеврон, футболка и медаль — обычный набор марафонца, только вот выдать его уже некому. Короткий рассказ Baby shoes, never worn становится реальностью. Организаторы передают украинской команде медаль в черной рамке. Номерок Александра прикрепляет к своей футболке его побратим — крымчанин Велиша, который бежит свой первый в жизни марафон.

Группа поддержки до боли в глазах всматривается в показатели трекера — следит за тем, как идут участники. Надо правильно рассчитать время, чтобы успеть в нужный момент на последнюю точку перед финишем — 23-ю милю — и вручить каждому члену команды украинский флаг. Самое сложное — успеть за Ярославом: он еще накануне сообщил всем, что планирует преодолеть марафон не более чем за три часа, но, кажется, бежит гораздо быстрее. В результате устанавливает личный рекорд — 2 часа 41 минута. (Не все фамилии героев материала можно называть из соображений безопасности).

«Slava Ukraine!» — выкрикивает едва ли не каждый пятый марафонец, пробегая мимо группы поддержки с сине-желтыми флагами. Именно так, смешивая украинский с английским. «Героям слава!» — раздается в ответ, но вокруг так громко, и бегуны мчатся так быстро, что, видимо, уже этого не слышат.

Поддержка украинских марафонцев ощущалась по всей дистанции / Фото: United Help Ukraine

Фото: United Help Ukraine

Фото: United Help Ukraine

Следующий после Ярослава — Андрей, который в результате ранения потерял один глаз. Андрей занимается бегом с детства, участвовал в нескольких полумарафонах, но полную дистанцию бежит только второй раз в жизни. «Сейчас, во время войны, ты не живешь будущим, ты живешь здесь и сейчас, — говорит он. — Бег, как и физическая подготовка в целом, — это забота о собственном здоровье, это то, что ты делаешь сегодня ради будущего. А когда выполняешь боевые задачи, об этом не думаешь — соответственно, нет и потребности в беге. Бег появляется только тогда, когда появляется ощутимая перспектива, что ты не погибнешь сегодня или завтра».

Андрей признается: для него этот Марафон морской пехоты несет глубокий смысл — это поддержка и уважение бойцам Сил обороны. «Для меня действительно важно быть к этому причастным, — подчеркивает он. — Я хотел бы, чтобы и у нас в Украине проходили такие марафоны».

Свой забег Андрей посвящает всем погибшим во время войны украинским военным. Другой марафонец, которого тоже зовут Андрей, даже называет конкретное имя и подразделение: «Я посвящаю этот марафон 35-й отдельной бригаде морской пехоты, 88-му батальону, — говорит он. — Там служил муж моей двоюродной сестры Василий Курницкий, который был для меня как старший брат. Он погиб под Старомайорским».

Раненый украинский воин Александр, находящийся на лечении в военном госпитале Walter Reed, пришел поддержать соотечественников / Фото: United Help Ukraine

«Знаете, что нас больше всего поразило в Америке?» — говорят украинские бегуны. — Ощущение силы и мужества. И флаги, флаги, флаги повсюду!»

Фото: United Help Ukraine

Украинские знамена вместе с американскими развеваются на улицах Вашингтона. И хотя Team Ukraine — лишь маленькая частичка сорокатысячного марафона, фотографу несложно найти их в толпе. Желтый и синий — популярные цвета.