«Услышала сильный удар». Мать погибшего в Запорожье 7-летнего мальчика рассказала об атаке 10 октября

Светлана Дорош — мама 7-летнего мальчика, который погиб в результате массированной атаки РФ по Украине 10 октября. Женщина рассказала Укринформ о трагической ночи, которая унесла жизнь ее ребенка.

Светлана работает младшей медицинской сестрой в отделении костно-гнойной инфекции КНП Городская больница № 9 Запорожского городского совета. 9 октября женщина сильно устала на работе, поэтому вечером проверила детей и пошла спать. Сигнал воздушной тревоги женщина не услышала.

«Пошла проверила: сын спал, средняя дочь тоже, старшая — в телефоне была… Я услышала сильный удар и почувствовала, что на меня что-то рухнуло. Не знаю, какой это был взрыв — первый, второй…», — рассказала женщина.

По словам Светланы, после попадания их частный дом в Запорожье сложился, возник пожар. Женщина сначала нашла двух дочерей — младшую Ярославу и старшую Александру, после чего пошла на поиски 7-летнего Макара.

Фото: Укрінформ

«Его сразу отвезли в реанимацию», — поделилась Светлана.

Макар умер в больнице. Медики пытались спасти ребенка, однако рассказали, что его травмы были несовместимы с жизнью. «Мы хотели, чтобы дом был ближе к школе. Макар пошел в первый класс», — отметила Светлана.

Фото: Укрінформ

До сих пор в больнице в тяжелом состоянии находится муж Светланы и отец троих детей, который в этом году вернулся из российского плена, пробыв там три года.