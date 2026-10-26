За поддержку беженцев. Максим Буткевич получил международную премию имени Пола Вайса

Украинский правозащитник, журналист и бывший военнослужащий Максим Буткевич стал лауреатом премии имени Пола Вайса 2026 года за многолетнюю работу по поддержке беженцев и защите права на убежище.

Об этом сообщают благотворительный фонд Принцип надежды и австрийская инициатива Courage2030 — Allianz für Flucht und Vernunft.

Максим Буткевич получил награду в категории Международная деятельность за 15-летнюю работу в организации Без границ, где он помогал беженцам из других стран, искавшим убежища в Украине.

Реклама

С 2014 года правозащитник работал с людьми, вынужденными выезжать с временно оккупированных Россией территорий в другие регионы Украины. В 2025 году он стал соучредителем фонда Принцип надежды, где помогает военнопленным и гражданским лицам, находящимся в плену в России.

Читайте также: Лауреатом премии Сахарова 2026 года стал Международный уголовный суд

«Хотя вся история Украины XX века — это история вынужденной миграции, прежде украинцы и украинки не слишком задумывались о судьбах искателей убежища. Полномасштабное вторжение России многое изменило: миллионы людей были вынуждены уехать из Украины и, к сожалению, на собственном опыте узнать, как тяжело начинать всё с нуля в новой стране», — сказал Максим Буткевич в своей речи по случаю вручения премии.

Еще двумя лауреатами премии имени Пола Вайса стали Стефани Криспер — бывший депутат и юрист, отмеченная за последовательную правозащитную деятельность и борьбу с коррупцией, а также Франциска Грилльмайер — независимая журналистка, которая на протяжении многих лет освещает последствия европейской миграционной политики.

Премия Пола Вайса присуждается правозащитникам, журналистам и активистам, которые, рискуя собой, отстаивают права человека и универсальное право беженцев на убежище. Она названа в честь Пола Вайса — австрийского юриста-международника еврейского происхождения, заложившего основы международного права в сфере защиты беженцев.

Он посвятил свою деятельность созданию правовых механизмов защиты людей, оставшихся без государственной опеки, и стал одним из авторов Конвенции о статусе беженцев 1951 года.