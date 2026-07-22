Самая большая детская опухоль в истории больницы: во Львове удалили 4-килограммовое образование у 12-летней девочки

У 12-летней девочки в организме была опухоль весом 4 килограмма (Фото: Детская больница Святого Николая)

Львовские медики удалили 4-килограммовое образование у 12-летней девочки. За опухолью наблюдали в течение многих лет, пока организм ребенка не истощился.

Об этом сообщили в Детской больнице Святого Николая, где спасли девочку.

По словам медиков, тимолипому — редкую доброкачественную опухоль в грудной полости — коллеги из другой больницы выявили у пациентки еще в раннем детстве. Такие опухоли растут медленно и не имеют выраженной симптоматики, поэтому было принято решение наблюдать за ребенком и ее состоянием.

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Однако в последние годы девочка начала испытывать постоянный дискомфорт: ей стало трудно ходить и дышать. Этой весной, после перенесенной вирусной инфекции, ситуация критически ухудшилась: организм истощился и больше не мог компенсировать нагрузку, дышать становилось все труднее. Тогда родители решили обратиться к специалистам Детской больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова.

Когда девочка приехала на консультацию, размеры опухоли составляли 20 на 20 см, а вес достигал четырех килограммов, что составляет более 11% от массы тела самого ребенка.

Фото: Детская больница Святого Николая

По словам медиков, новообразование полностью сдавило правое легкое девочки, а левое функционировало лишь частично. Кроме того, критически сместилось сердце и искривился позвоночник. Врачи приняли решение о немедленном удалении тимолипомы.

«Для анестезиологов это была чрезвычайно сложная задача: из-за сдавления дыхательных путей и сердца аппарат не мог самостоятельно обеспечивать вентиляцию легких ребенка, поэтому проводить ее приходилось вручную. Мы, как хирурги, действовали максимально быстро, используя открытый метод, чтобы немедленно снять давление с жизненно важных органов. Чтобы извлечь образование такого размера, пришлось рассечь шесть ребер», — рассказывает детский хирург и медицинский директор Больницы Святого Николая Александр Калинчук.

Вмешательство длилось около трех часов и прошло успешно — практически без кровопотери. По словам медиков, после операции состояние пациентки начало стремительно улучшаться: сердце вернулось на свое анатомическое место, а правое легкое начало расправляться и восстанавливать свои функции.

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Врачи отметили, что после завершения реабилитации — примерно через 3−6 месяцев — она сможет вернуться к обычной жизни подростка.