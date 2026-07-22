Борьба за легализацию гражданских партнерств, Гражданский кодекс и прайд-парады: как изменилось положение ЛГБТК-людей в 2026 году

Правозащитный ЛГБТ-центр Наш мир опубликовал отчет о социальном, правовом и политическом положении ЛГБТК людей в Украине в первой половине 2026 года, отметив улучшения и сообщив о случаях нарушения прав по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Центр Наш мир проанализировал положение ЛГБТК-людей в Украине по следующим параметрам: на законодательном и судебном уровнях; отношение государственных и правоохранительных органов, а также органов местного самоуправления; ситуация в Вооруженных силах Украины; проявления в политике, СМИ и обществе; отношение церкви и религиозных организаций; деятельность и проявления ЛГБТК-сообщества; а также осветил случаи насилия, дискриминации и других нарушений прав ЛГБТК-людей.

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Как отмечается в отчете, с начала 2026 года в законодательстве, касающемся защиты прав ЛГБТК в Украине, заметных изменений не произошло.

В отчете отдельно отмечается проект нового Гражданского кодекса Украины, внесенный на рассмотрение Верховной Рады группой народных депутатов во главе с председателем парламента Русланом Стефанчуком, который пока не был принят. Этот проект вызвал обеспокоенность и резко негативную реакцию как со стороны гражданского общества в целом, так и со стороны ЛГБТК-движения. В частности, в ЛГБТК-сообществе недовольство вызвало новое определение понятия «член семьи», исключающее из этой категории однополых партнеров, что противоречит действующему Семейному кодексу, фактически признающему семейные отношения однополых пар.

«Поскольку к законопроекту № 15150 было подано более 20 тысяч предложений о внесении поправок, голосование по нему во втором чтении ожидается не ранее осени 2026 года или даже позже. Принятие законопроекта № 15150 фактически аннулирует законопроект № 12252 о гражданских партнерствах, так как последний вносит изменения в действующий Семейный кодекс, который, согласно законопроекту № 15150, должен быть заменен новым Гражданским кодексом. Законопроект № 9103 блокируется на уровне Комитета по вопросам правовой политики, который отказывается его рассматривать, что делает невозможным его вынесение на рассмотрение Верховной Рады в целом», — отмечается в отчете.

Главными победами в сфере судопроизводства в отчете названы решение Верховного Суда от 25 февраля 2026 года, которым гомофобной общественной организации Гражданское движение Всі разом! было отказано в пересмотре решений Деснянского районного суда города Киева и Киевского апелляционного суда об установлении фактических семейных отношений между однополыми партнерами, а также решение Харьковского окружного административного суда, обязавшее один из территориальных центров комплектования (ТЦК) в Харькове снять с воинского учета лицо, официально сменившее пол с мужского на женский.

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Что касается публичной активности представителей ЛГБТК-сообщества, то в отчете отмечается успешное проведение акций по случаю Месяца гордости в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Луцке, Днепре, Виннице, Ужгороде и других городах. В частности, Марш равенства в Киеве 21 июня собрал около 5 тысяч участников, став самым масштабным за последние годы. Отдельно подчеркивается, что правительство и президент выступили с рядом публичных заявлений в поддержку равных прав для ЛГБТК, однако было отмечено, что принятие необходимых законов тормозится в парламенте из-за позиции консервативных депутатов и непубличного лоббирования со стороны ультраконсервативных украинских церквей.

«Организаторы КиевПрайда сообщили о конструктивном сотрудничестве с городской администрацией и полицией в вопросах проведения и охраны прайд-мероприятий; также было отмечено улучшение взаимодействия с местными властями и полицией при проведении ЛГБТК-мероприятий в Одессе и Львове. Народный депутат Украины Евгений Петруняк сообщил, что направил мэру Львова депутатское обращение с предложением запретить проведение ЛьвовПрайда. Однако он получил ответ „со ссылками на Конституцию, Европейскую конвенцию по правам человека, Закон о правовом режиме военного положения и Кодекс административного судопроизводства“, в котором говорилось, что Львовский городской совет лишь „предлагал организаторам альтернативные форматы“ проведения мероприятия, но не стал обращаться в суд с требованием о его запрете после их отказа, а вместо этого обратился к полиции с просьбой обеспечить общественный порядок во время акции. Как и в Киеве, Национальная полиция обеспечила надежную охрану прайд-мероприятий во Львове от агрессивно настроенных оппонентов», — говорится в отчете.

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Что касается отношения Церкви и религиозных общин к ЛГБТК-людям, то, согласно данным отчета, в последние годы у ведущих украинских церквей наблюдается тенденция воздерживаться от публичных высказываний на ЛГБТК-тематику — при сохранении ультраконсервативных взглядов и непубличном лоббировании против принятия властями каких-либо мер по защите прав ЛГБТК-людей.

Отмечается также, что среди религиозных организаций главным открытым и активным противником украинского ЛГБТК-движения остается религиозный активист (пятидесятник) и журналист Руслан Кухарчук, возглавляющий созданное им ультраконсервативное движение Всі разом!, основной целью которого является противодействие либерализации и модернизации украинского общества в целом и, в частности, борьба против защиты прав ЛГБТК-людей.

В отчете также представлены результаты опроса об отношении украинцев к ЛГБТК-людям с учетом религиозных убеждений верующих. Отмечается, что, несмотря на крайне враждебное и негативное отношение руководства ведущих украинских церквей к ЛГБТК-людям, рядовые верующие демонстрируют более толерантный подход. Так, запрет дискриминации в отношении ЛГБТК-людей поддержали 81% христиан, не относящих себя к какой-либо церкви, 78% верующих ПЦУ, 72% верующих УПЦ (МП), 71% греко-католиков и 44% протестантов. Легализацию зарегистрированных партнерств для однополых пар поддержали 63% внеконфессиональных христиан, 56% православных ПЦУ, 44% православных УПЦ, 46% греко-католиков и лишь 25% протестантов. Даже право на усыновление для однополых пар поддержали 54% внеконфессиональных христиан, 47% православных ПЦУ, 41% православных УПЦ и 37% греко-католиков, но только 17% протестантов.

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«Можно констатировать, что верующие крупнейших конфессий Украины (православные и, в меньшей степени, греко-католики) в своем отношении к признанию и защите прав ЛГБТК-людей демонстрируют взгляды, характерные для украинского общества в целом. Лишь протестанты — что в украинских реалиях означает так называемых евангельских христиан (баптистов, адвентистов, пятидесятников) — демонстрируют значительно более консервативное и недружелюбное отношение», — такой вывод делают авторы отчета.

Что касается насилия, дискриминации и других нарушений прав ЛГБТК-людей, то в период с января по июнь 2026 года мониторинговая сеть центра Наш мир задокументировала 26 случаев, связанных с гомофобией или трансфобией; в частности, больше всего таких случаев было зафиксировано в Киеве (7), а также по 3 — в Ивано-Франковске и Львове. Если рассматривать взаимодействие между группами лиц, то наибольшее число случаев (11) связано именно с гомофобией и трансфобией. Согласно классификации ОБСЕ, 6 из них можно охарактеризовать как преступления на почве ненависти, а 5 — как инциденты на почве ненависти; при этом в одном из таких инцидентов были также зафиксированы проявления языка вражды.