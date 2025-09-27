Старший наводчик миномета 241-й бригады территориальной обороны, а в мирной жизни — актер Александр Жуган утверждает, что не собирается скрывать в армии свою гомосексуальность, потому что именно в этом видит стратегию выживания. Об этом он рассказал для проекта NV Рассекреченные архивы КГБ, квир Донбасс, рассказы очевидцев .

Жуган и его бывший партнер, небинарная персона, которая называет себя Антонина, на фронте с 2022 года. По словам минометчика, Антонина никогда не отказывалась от самых сложных задач.

«Меняла алкашей-синяков на позициях, когда те не могли их удержать, ходила раскапывать заваленные блиндажи под дронами. Делала то, на что не соглашался никто другой. Но даже это не снимало предвзятого отношения: не может мужчина называть себя „Антонина“ и говорить „она“», — рассказывает Жуган.

Сам он получил тяжелую контузию в августе 2025 года, спасая раненого бойца под Покровском.

В то же время партнеры ЛГБТ-военных остаются «незаметными» для государства, констатирует боец. Они не попадут в реанимацию к любимому человеку в случае его ранения, не имеют права принимать решение о лечении или погребении и даже официального сообщения о смерти могут не получить. Да и определенные предубеждения относительно геев в армии никуда не делись.

«Мне говорят: носишься со своей гейскостью! Но если, не дай Бог, меня убьют свои же, это создаст общественный резонанс. Я воюю, выполняю задания так же, как другие. Но без закона мой самый близкий человек остается никем. Это надо изменить», — убежден Жуган.

Он отмечает, что общество должно окончательно признать существование ЛГБТ-сообщества, и сам после войны готов активно отстаивать свои права.

«Когда война закончится, Украина победит, отвоюет все территории, а Россия развалится на атомы, мы с гомофобами встретимся по разные стороны баррикад. Но уже не будет такого, что ЛГБТ-люди — это жертвы, которых бьют, — уверяет Александр. — Я вижу, что обычно рыгают гомофобным бредом те, кто сидит в штабе. А все ребята, с которыми я сталкивался на боевых, об этом не говорили и не думали — там просто не до того».

