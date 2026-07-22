В Полтавской области лев травмировал ребенка

Об этом сообщает Суспільне Полтава.

По информации правоохранителей, 21 июля около 14:00 в отделение № 4 Полтавского районного управления поступило сообщение о травмировании малолетнего ребенка. По предварительным данным, это произошло на территории одного из центров реабилитации диких животных в Котельве.

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Представитель Полтавского районного управления полиции Василий Зуб сообщил, что ребенка травмировал лев. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Также известно, что по данному факту открыто производство по части 1 статьи 137 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

После происшествия мальчика доставили в Детскую городскую клиническую больницу Полтавы.

Медицинский директор учреждения Елена Ананевич сообщила, что мальчик получил травмы нижних конечностей. После госпитализации ребенка прооперировали. В настоящее время пациент находится в отделении интенсивной терапии в стабильном состоянии.

По словам Ананевич, мальчик находится под постоянным наблюдением врачей, а рядом с ним всегда его родители.