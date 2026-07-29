На Тузловских лиманах пара ласточек свила гнездо в обломке вражеского шахеда

29 июля, 12:56
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Ласточка в гнезде из вражеского шахеда в Тузловских лиманах (Фото: Иван Русев)

Ласточка в гнезде из вражеского шахеда в Тузловских лиманах (Фото: Иван Русев)

На территории национального природного парка Тузловские лиманы пара ласточек свила гнездо и вывела птенцов в обломке российского шахеда.

Об этом сообщили представители парка, опубликовав фото ласточки в гнезде, сделанное ученым Иваном Русевым.

Отмечается, что на границе Тузловская Амазония Национального природного парка Тузловские лиманы в 2026 году, несмотря на войну, ласточки построили 12 гнезд на небольшом строении границы и вырастили около 40 птенцов.

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Однако одна пара решила вывести второй выводок птенцов в гнезде, обустроенном в обломке вражеского шахеда. «Там, где война оставила символ разрушения и смерти, рождается новая жизнь», — отметили представители парка.

Иван Русев
Фото: Иван Русев
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По словам ученых, эти птенцы должны встать на крыло ближе к 20 августа, что обычно считается довольно поздним сроком. В сентябре птенцы вместе со взрослыми ласточками отправятся в путешествие к местам зимовки в Южной Африке, преодолев более 6−7 тысяч километров.

«Эта история — еще одно напоминание об удивительной способности природы возрождаться даже среди руин. Но в то же время она подчеркивает, насколько важны природоохранные территории. Именно национальные природные парки, заповедники и другие объекты природно-заповедного фонда сохраняют места обитания, где дикие животные могут выращивать потомство, отдыхать во время миграций и поддерживать природное разнообразие даже в самые тяжелые времена», — отметили представители парка Тузловские лиманы.

Редактор: Карина Пасечник

Теги:   Птицы шахеды Тузловские лиманы

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