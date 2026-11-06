АЗОВ.ONE совместно с бизнес-школой Laba запускают бесплатный курс по военному фандрейзингу (Фото: АЗОВ.ONE)

Официальный отдел фандрейзинга бригады Азов — AZOV.ONE — совместно с бизнес-школой Laba запускают бесплатный курс по военному фандрейзингу. Участников будут учить организовывать сборы и объединять партнеров ради поддержки армии.

Об этом NV рассказали в Азове.

Обучение стартует 12 ноября. Его проведет команда АЗОВ.ONE, которая аккумулировала более 886 млн грн на нужды бригады Азов и создала партнерскую сеть из 140 организаций.

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Слушателей научат формировать команду, запускать креативные кампании, привлекать бизнес к военному фандрейзингу и масштабироваться на международном уровне. Лекторы — специалисты АЗОВ.ONE в сферах фандрейзинга, креатива, партнерств, PR, юридического сопровождения и международного сотрудничества.

Программа включает восемь онлайн-занятий, на которых участники узнают:

как сформировать команду по фандрейзингу и наладить её работу;

как создавать креативные кампании, которые привлекают внимание и побуждают делать пожертвования;

как развивать сообщество доноров и поддерживать его активность;

как привлекать к сборам бизнес, медиа, инфлюенсеров и других партнеров;

как организовать юридические и финансовые процессы фандрейзинга;

как работать с международными партнерами и масштабировать поддержку.

Участие в курсе бесплатное, по предварительной регистрации.

Напомним, 93-я бригада записала ролик, в котором обратилась к мужчинам, уклоняющимся от мобилизации.