АЗОВ.ONE совместно с бизнес-школой Laba запускают бесплатный курс по военному фандрейзингу
АЗОВ.ONE совместно с бизнес-школой Laba запускают бесплатный курс по военному фандрейзингу (Фото: АЗОВ.ONE)
Официальный отдел фандрейзинга бригады Азов — AZOV.ONE — совместно с бизнес-школой Laba запускают бесплатный курс по военному фандрейзингу. Участников будут учить организовывать сборы и объединять партнеров ради поддержки армии.
Об этом NV рассказали в Азове.
Обучение стартует 12 ноября. Его проведет команда АЗОВ.ONE, которая аккумулировала более 886 млн грн на нужды бригады Азов и создала партнерскую сеть из 140 организаций.
Слушателей научат формировать команду, запускать креативные кампании, привлекать бизнес к военному фандрейзингу и масштабироваться на международном уровне. Лекторы — специалисты АЗОВ.ONE в сферах фандрейзинга, креатива, партнерств, PR, юридического сопровождения и международного сотрудничества.
Программа включает восемь онлайн-занятий, на которых участники узнают:
- как сформировать команду по фандрейзингу и наладить её работу;
- как создавать креативные кампании, которые привлекают внимание и побуждают делать пожертвования;
- как развивать сообщество доноров и поддерживать его активность;
- как привлекать к сборам бизнес, медиа, инфлюенсеров и других партнеров;
- как организовать юридические и финансовые процессы фандрейзинга;
- как работать с международными партнерами и масштабировать поддержку.
Участие в курсе бесплатное, по предварительной регистрации.
Напомним, 93-я бригада записала ролик, в котором обратилась к мужчинам, уклоняющимся от мобилизации.