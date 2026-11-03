В Австралии осудили детского писателя Крейга Силви по делу о распространении материалов с эксплуатацией детей (Фото: The Age)

Австралийский детский писатель Крейг Силви приговорен к семи месяцам тюремного заключения за хранение и распространение материалов, связанных с эксплуатацией детей .

Об этомпишет BBC.

Вынося приговор, судья Хейли Корманн назвала действия Силви «отвратительными» и «унижающими человеческое достоинство».

В январе писателя арестовали после того, как полиция провела обыск в его доме в Западной Австралии и изъяла несколько электронных устройств. По словам правоохранителей, в момент их прибытия в дом Силви у него были открыты чаты, в которых обсуждалась эксплуатация детей. В этих чатах Силви характеризовал себя как человека с «чрезвычайно широкими взглядами», одержимого «табуированными темами».

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Полиция утверждает, что подозреваемый обсуждал свой сексуальный интерес к детям — в том числе пятилетнего возраста — с другим пользователем порнографического сайта, а на устройствах Силви детективы обнаружили изображения и видеозаписи, на которых другие взрослые совершали насилие над детьми.

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Прокуроры заявили, что Силви способствовал «циклу насилия», жертвами которого стали дети, запечатленные на этих изображениях, и настаивали на необходимости вынесения сурового приговора. Изначально ему были предъявлены обвинения в четырех правонарушениях, однако впоследствии от двух из них отказались.

В то же время адвокат писателя заявил, что у его подзащитного не было «сексуального интереса к детям» и он искал «самые развратные материалы» как форму эмоционального самоповреждения.

Силва был приговорен к семи месяцам тюремного заключения с учетом срока, отсчитываемого с 22 октября. Он имеет право на условно-досрочное освобождение.

«Эти дети — жертвы подобных преступлений — реальные люди, получившие психологическую травму… Последствия этого насилия для них носят долгосрочный характер и крайне травматичны», — приводит её слова издание The Australian.

Силви сам — отец троих детей. Он наиболее известен благодаря своему роману для подростков Джаспер Джонс (Jasper Jones) и детской книге Рант (Runt) — по обоим произведениям впоследствии были сняты фильмы.