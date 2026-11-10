27-летний польский полицейский Артур Моранский пришел в сознание. Он вместе с напарником Якубом Куликом получил ранение во время операции по задержанию краковского стрелка, убившего шесть человек на площади Рынок .

Об этом сообщает RMF24.

27-летний полицейский родом из села Поврозник в гмине Мушина (Малопольское воеводство). Он носит звание старшего констебля и служит в полиции уже три года. В субботу во время проведения операции злоумышленник дважды выстрелил в него, ранив в легкое и руку. Полицейскому провели 12-часовую операцию.

Реклама

Мэр Мушины Ян Гольба сообщил, что Артур Моранский пришел в сознание.

«Знаете ли вы, какими были первые слова Артура Моранского в тот момент, когда он очнулся после сложной операции? «Жив ли Куба?» Куба — его напарник по операции, — рассказал Гольба на своей странице в Facebook.

Мэр Кракова Лукаш Гибала также рассказал о состоянии полицейского, который сейчас проходит лечение в одной из городских больниц. По словам Гибалы, Моранского уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он получает обезболивающие и противовоспалительные препараты.

«Я настроен оптимистично. Искренне надеюсь — и, к счастью, похоже, так оно и будет, — что число погибших больше не вырастет», — отметил он.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также посетил пострадавших в больнице имени Габриэля Нарутовича.

«Пострадавшие находятся под опекой первоклассных врачей и всего медицинского персонала. Я поддержал их словами утешения и пожелал скорейшего выздоровления. Также поблагодарил полицейского за его невероятное самопожертвование; мы прекрасно понимаем, что решительные действия обоих правоохранителей уберегли нас от еще большей трагедии», — отметил он.

Власти Кракова планируют присвоить Артуру Моранскому и Якубу Кулику звание почетных граждан Королевского столичного города Кракова.

Стрельба в Кракове — главное

7 ноября на площади Рынок в Кракове произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек и 16 пострадали; жизни 12 из них угрожает опасность. По официальным данным, стрелявший — гражданин Польши; он был ранен и находился в больнице.

Реклама:

Катажина Цисло, пресс-секретарь воеводского управления полиции в Кракове, в интервью телеканалу TVN24 сообщила, что задержанный «был одет в военную форму и имел при себе длинноствольное оружие военного образца». «Вероятно, это была полуавтоматическая винтовка AR-15. В его автомобиле также изъяли другое оружие и боеприпасы», — сообщила она.

Полиция опровергла информацию СМИ о том, что нападавших было двое. 8 ноября стало известно, что в квартире злоумышленника обнаружили тела двух женщин и мужчины. Заместитель начальника полиции Анджей Фиёлек подтвердил, что они были ближайшими родственниками нападавшего: отцом, матерью и сестрой. Все трое, вероятнее всего, погибли от огнестрельных ранений.