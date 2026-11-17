16 ноября коту Степану исполнилось 18 лет. На его странице показали новое фото питомца и шоколадный тортик, украшенный мышками, который испекли для него к празднику.

Украинский кот-блогер Степан отмечает 18-й день рождения. По человеческим меркам ему исполнилось примерно 88 лет. По случаю праздника он показал подписчикам праздничный торт и поблагодарил за поздравления на своей странице в Instagram.

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«Друзья, мне сегодня 18! Да-да, у меня день рождения! Happy birthday to me! 18, а я всё ещё красавчик, в отличной форме и почти как новенький! Интересно, сколько это в кошачьих годах? С нетерпением жду ваших поздравлений, комплиментов и кучи обнимашек! Ну как вам мой праздничный тортик? Мама сама его испекла и украсила мышками! Мой любимый декор», — говорится в публикации.

На одной из фотографий Степан позирует в позе, принесшей ему популярность: сидя в кресле и опираясь на стол.

В комментариях поклонники, среди которых много иностранцев, поздравляют пушистого блогера с солидным юбилеем.

«С днем рождения, друг! Мне так нравится твой торт», «С днем рождения, Степан, ты всегда будешь выглядеть как котенок! Спасибо, что озаряешь наши дни своими фото и милотой. Долгих лет жизни», — пишут комментаторы.

Стоит отметить, что Степан — один из самых известных котов-блогеров. Его страница в Instagram насчитывает около 1,5 миллиона подписчиков. В 2022 году он собрал 10 тысяч долларов на помощь животным в Украине. В том же году Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюенсеров — World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения состоялась в Каннах.

В 2024 году после очередного российского обстрела Харькова кот Степан перенес стресс и был вынужден проходить лечение. Впоследствии на его странице в соцсетях на некоторое время перестали появляться новые публикации. Это вызвало обеспокоенность у поклонников, переживавших за его судьбу. Позже стало известно, что Степан вместе с хозяйкой переехал в Германию.