С рюкзаком и курткой. В Германии кот путешествовал на поезде в одиночку

В поезде, следовавшем из Висбадена в Гамбург , нашли кота, который путешествовал в одиночку. Рядом с ним находились рюкзак и куртка. Животное доставили в полицейский участок.

Об этом сообщает Spiegel.

Его хозяином оказался 22-летний мужчина, который неправильно рассчитал время стоянки поезда на станции в Ильцене, выйдя покурить. В результате животное осталось в вагоне одно. Его обнаружил проводник и сообщил в Федеральную полицию.

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Кота вместе с вещами, рядом с которыми он сидел, доставили в отделение федеральной полиции Гамбурга, где его напоили. В рюкзаке полицейские нашли информацию о владельце и его номер телефона.

Парень добрался до полицейского участка менее чем за два часа. Полицейским он объяснил, что, пока он курил, поезд внезапно тронулся без него. Также он сообщил, что вез животное в подарок племяннику.