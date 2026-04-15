Не ходит и никогда не сможет. Кот с инвалидностью из Одессы покорил соцсети — видео
Кот Изюм живет с инвалидностью и никогда не сможет ходить (Фото: izyumkacat/Instagram)
Кот Изюм из города Знаменка Одесской области. Четвероногий от рождения имеет неизлечимую болезнь, из-за которой никогда не сможет ходить.
Историю рассказывает Общественное Одесса. Семья котика ежедневно заботится о нем. Его кормят, помогают сходить в туалет, укладывают спать. Изюм живет по графику и имеет свой режим.
Его хозяйка Валерия ухаживает за своим любимцем и ведет соцсети, в которых показывает жизнь с особым котиком.
Изюм родился в апреле 2023 года и был единственным котенком домашней кошки семьи Валерии. Позже хозяйка заметила, что развитие животного отличается от привычного.
«Он рос, а мы начали видеть, что что-то не
Болезнь котика является неврологическим нарушением координации движений, вызванное недоразвитием мозжечка или травмами у животных, из-за чего те не могут научиться полноценно ходить. Уже тогда Валерия понимала, что никогда не откажется от Изюма — он является полноценной частью ее семьи.
Также девушка завела блог, в котором рассказывает об Изюме и его жизни. Она никогда не планировала быть блогером, поделилась девушка, но однажды решила опубликовать видео об одном дне из жизни кота с инвалидностью — оно почти сразу набрало миллион просмотров.
Тогда Валерия решила продолжать выкладывать новые видео, чтобы рассказывать людям, какой может быть жизнь котов с инвалидностью и почему важно о них заботиться.
Изюмчик стал звездой соцсетей. Благодаря подписчикам Валерия узнала о специальной коляске для животных с инвалидностью, а жизнь Изюмчика, говорит она, стала намного ярче.
Между тем другой пушистик из Одесской области почти всю жизнь прожил во время войны, Эней привык к взрывам и больше не реагирует на обстрелы РФ.