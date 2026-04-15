Кот Изюм живет с инвалидностью и никогда не сможет ходить (Фото: izyumkacat/Instagram)

Кот Изюм из города Знаменка Одесской области. Четвероногий от рождения имеет неизлечимую болезнь, из-за которой никогда не сможет ходить.

Историю рассказывает Общественное Одесса. Семья котика ежедневно заботится о нем. Его кормят, помогают сходить в туалет, укладывают спать. Изюм живет по графику и имеет свой режим.

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Его хозяйка Валерия ухаживает за своим любимцем и ведет соцсети, в которых показывает жизнь с особым котиком.

Изюм имеет свой режим и график, его кормят, помогают с туалетом, укладывают спать. / Фото: izyumkacat/Instagram

Изюм родился в апреле 2023 года и был единственным котенком домашней кошки семьи Валерии. Позже хозяйка заметила, что развитие животного отличается от привычного.

«Он рос, а мы начали видеть, что что-то не т. е. Если обычно котята уже ползают активно, то Изюмчик заваливался на бочок. Мы сразу поехали в ветеринарную клинику. Там определили план лечения: терапия антибиотиками. К сожалению, это не дало никаких результатов. И сказали, что поставили диагноз согласно симптомам — мозжечковая атаксия», — цитирует издание Валерию.

Болезнь котика является неврологическим нарушением координации движений, вызванное недоразвитием мозжечка или травмами у животных, из-за чего те не могут научиться полноценно ходить. Уже тогда Валерия понимала, что никогда не откажется от Изюма — он является полноценной частью ее семьи.

Также девушка завела блог, в котором рассказывает об Изюме и его жизни. Она никогда не планировала быть блогером, поделилась девушка, но однажды решила опубликовать видео об одном дне из жизни кота с инвалидностью — оно почти сразу набрало миллион просмотров.

Тогда Валерия решила продолжать выкладывать новые видео, чтобы рассказывать людям, какой может быть жизнь котов с инвалидностью и почему важно о них заботиться.

Валерия и ее верный пушистый друг Изюм / Фото: izyumkacat/Instagram

Изюмчик стал звездой соцсетей. Благодаря подписчикам Валерия узнала о специальной коляске для животных с инвалидностью, а жизнь Изюмчика, говорит она, стала намного ярче.

Между тем другой пушистик из Одесской области почти всю жизнь прожил во время войны, Эней привык к взрывам и больше не реагирует на обстрелы РФ.