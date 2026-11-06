«Не могу вместить всю свою благодарность в слово „спасибо“». Во Львовской области нашли редкого кота-гибрида, которого искали почти полгода — фото

6 ноября, 11:44
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Кот Саваж вернулся домой после того, как пять месяцев блуждал по лесам и сёлам двух областей (Фото: Stefa Kosmetyka/Facebook)

Кот Саваж вернулся домой после того, как пять месяцев блуждал по лесам и сёлам двух областей (Фото: Stefa Kosmetyka/Facebook)

В селе Чишки недалеко от Львова после пяти месяцев поисков нашли кота породы саванна по кличке Саваж. Всё это время он бродил по лесам и сельской местности Львовской области и Прикарпатья.

Об этом сообщила его владелица, у которой в Facebook имя Stefa Kosmetyka.

«Саважик дома. Наконец-то я могу написать эти слова. За ними — месяцы поисков, дороги, звонки, тревожные ночи и надежда, которую порой приходилось собирать по крупицам. Сколько раз я ехала на очередное сообщение с одним желанием: „Только бы он. Только бы в этот раз успеть“», — рассказала женщина.

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Саваж сорвался с поводка в селе Ямница Ивано-Франковской области 6 июня. Женщина организовала поиски и пообещала вознаграждение в размере 100 долларов тому, кто поможет вернуть питомца.

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Из-за гибридного происхождения, предупреждала хозяйка, кот может вести себя как дикое животное: шипеть, скалить зубы и не подпускать к себе людей.

К поискам присоединились неравнодушные жители Львовской и Ивано-Франковской областей, а также сотрудники ГСЧС. Время от времени очевидцы сообщали, что видели сбежавшего кота в разных местах. Несмотря на многочисленные сообщения и выезды хозяйки по указанным адресам, найти животное и вернуть его домой долгое время не удавалось.

https://www.facebook.com/reel/2029120784449808

В конце концов Саважа нашли. Его заметили возле села Чишки Львовской области, а с помощью местных жителей и спасателей кота удалось вернуть домой.

«Я до сих пор не могу вместить всю свою благодарность в обычное „спасибо“», — добавила Стефа.

Отдельно она отметила жителя села Чишки Александра и его мать Ирину. Именно они нашли котика и сообщили хозяйке Саважа радостную новость.

«Есть люди, которые творят чудеса своими руками: садятся в машину, едут на поиски, несут ловушку, оставляют еду, берут трубку и говорят: „Мы поможем“. Именно благодаря таким людям у этой истории есть продолжение. Саважик дома. А в моем сердце навсегда останутся все, кто помог ему вернуться», — подытожила женщина.

Кот Саваж относится к породе саванна F1. Это гибрид первого поколения, полученный в результате скрещивания дикого африканского сервала и домашней кошки.

Тем временем на фронте котёнок будит военных, чтобы посмотреть мультики. Защитники показали забавное видео. На кадрах видно, как украинские бойцы держат телефон, чтобы пушистику было удобно смотреть мультики.

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Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Ивано-Франковская область Львовская область Кот

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