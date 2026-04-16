В ночь на 16 апреля РФ массированно атаковала Киев . В результате в Подольском районе разрушило частный дом, под обломками которого оказалась собака.

На месте атаки работал корреспондент NV Сергей Окунев, который помог деблокировать животное из-под завалов.

По словам Окунева, под обломками дома собака провела около шести часов. Сначала ее не было ни видно, ни слышно, только утром пес начал скулить. Несмотря на то, что оставался риск обвала конструкции, корреспондент NV присоединился к спасению.

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Путь к животному пришлось расчищать. Несмотря на все собаку удалось достать. «Я просто присоединился к операции как человек с длинными руками и нормальной коммуникацией с животными», — пошутил Сергей Окунев.

Корреспондент NV рассказал, что несмотря на то, что пес пробыл долгое время заблокирован, после спасения он был бодрым и сразу пошел на контакт со своими спасателями.

Сергей Окунев отметил, что место, куда попала одна из российский ракет — обычный частный сектор, рядом нет военных или энергообъектов.

В момент атаки РФ 16 апреля в разрушенном доме, находились мать и трое детей. Двое из них смогли выбраться самостоятельно, а женщина и 16-летняя дочь оказались заблокированы под завалами. Их вытащили спасатели ГСЧС. Отмечается, что девочка получила тяжелые травмы, в частности переломы. Медики оказывают им помощь.

Что известно об атаке РФ по Киеву 16 апреля

Последствия ракетной атаки РФ по столице в ночь на 16 апреля зафиксировали в Оболонском, Подольском и Шевченковском районах Киева. Пострадало более 60 человек, четыре человека погибли, среди которых 12-летний ребенок, который стал жертвой атаки РФ в Подольском районе.

Известно о повреждении 17 многоэтажных домов, 10 частных домов, гостиницы, офисного центра, автосалона, заправочной станции, ТРЦ.

В результате повторных ударов РФ по Оболонскому району пострадали столичные медики и правоохранители, которые выехали на место попадания для оказания помощи раненым. Повторная атака также повредила автомобили скорой и полиции.