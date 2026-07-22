В Полтаве будут судить 20-летнего парня за нападение на ветерана без рук (Фото: Суспільне Полтава)

2 июля 2026 года в Полтаве произошла стычка между 43-летним ветераном ВСУ Романом Махновским и 20-летним Владиславом. На обнародованном видео видно, как молодой человек наносит удары защитнику, однако, по версии парня, события развивались иначе.

Об этом сообщает Суспільне Полтава.

По словам Романа Махновского, 2 июля они с женой и дочерью ехали в спортзал. Во время поездки мужчина решил сделать замечание юноше на электросамокате, так как тот маневрировал на проезжей части и разговаривал по телефону.

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Жена ветерана рассказала, что молодой человек попросил остановить автомобиль, после чего начал толкать и бить Махновского, защищавшего Украину в 2014 и 2022 годах. В августе 2022 года мужчина лишился обеих рук в результате танкового обстрела под Бахмутом.

Во время стычки протез руки Романа был поврежден. По словам мужчины, в тот же день он обратился к медикам и написал заявление в полицию.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение легкого телесного повреждения. Полицейские сообщили, что во время конфликта обвиняемый нанес потерпевшему многочисленные удары руками и ногами, причинив легкие телесные повреждения, что подтверждено заключением судебно-медицинской экспертизы.

21 июля правоохранители сообщили, что в суд направлен обвинительный акт в отношении 20-летнего полтавчанина.

Адвокат Владислава Михаил Тарасенко рассказал, что его подзащитный изложил свою версию событий, которая отличается от слов ветерана.

«Когда они проехали перекресток, автомобиль обогнал его и резко остановился перед ним. Мой подзащитный хотел объехать этот автомобиль. В тот момент, когда он его объезжал, водительская дверь открылась. Разумеется, он остановился. И все началось с того, что водитель вышел со словами: «Ты что, Вася?» — и нанес парню один удар своим протезом, затем еще один. А когда он нанес третий удар, протез отпал.

После этого жена ветерана подняла протез и стала бить им парня. То есть, со слов моего клиента, события развивались так. Увидев, что перед ним ветеран — что у того нет руки и стоит протез, — он после первого же удара говорил: «Да остановись, что ты делаешь!»" — рассказал Тарасенко.

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По словам адвоката, его клиент готов пройти проверку на полиграфе и подтвердить свою версию событий.

«На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что Владислав отступает, а двое других на него надвигаются. Он пытался избежать этого конфликта. Он адекватный человек и понимает, что значит потерять руки. А сейчас в соцсетях его выставили так, будто он сам подрезал автомобиль на электросамокате и начал избивать ветерана. То есть это немного не соответствует действительности», — отметил Михаил.

Адвокат рассказал, что он и Владислав пытались связаться с Романом Махновским, однако тот не идет на контакт. Тарасенко также отметил, что после обнародования видео юноша и его мать получали угрозы, но сейчас подобные сообщения уже не поступают.

«Ему назначали встречи. Я звонил тем людям, которые угрожали, и договаривался о встрече. Они, к сожалению, не приехали. В ветеранском центре диалог не сложился [там стороны встречались для разговора — ред.]. Там было много участников. Стоило ему начать говорить, как через пять слов его перебивали, начинали кричать, называли „существом“, говорили, что он поедет рыть окопы и сдохнет. Сейчас молодой человек занимается волонтерской деятельностью на предложенном ему месте. В семье решили, что это полезное дело. Независимо от признания вины», — добавил адвокат.

Михаил Тарасенко отметил, что дело в отношении Владислава как обвиняемого будет рассматриваться в суде, однако, по его мнению, подозрение должно быть вручено и в рамках второго уголовного производства, в котором 20-летний юноша является потерпевшим.

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«Есть два уголовных производства. В одном Владиславу уже вручили уведомление о подозрении. Дело будет рассматриваться в суде. Что касается другого производства, где Владислав является потерпевшим, правоохранительные органы прямо заявили нам, что побоятся вручать подозрение ветерану и никто этого не сделает, хотя обстоятельства абсолютно идентичны.

Есть два судебно-медицинских заключения — по Владиславу и по Роману. У обоих зафиксированы легкие телесные повреждения. У Владислава были шишки на голове и царапины от протеза. Мы будем работать с правоохранительными органами и настаивать на справедливости: если есть два уголовных производства и телесные повреждения у обоих участников, то и оба дела должны быть переданы в суд", — сказал адвокат юноши.