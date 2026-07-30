«Не станция киевского метрополитена»: в КГГА отреагировали на видео, на котором людей во время атаки РФ якобы не пускают в метро

В КГГА опровергли информацию о том, что во время атаки людей не пускали в метро (Фото: Telegram КМДА — офіційний канал)

В Киевской городской государственной администрации опровергли информацию о том, что во время атаки РФ 30 июля людей не пускали в столичный метрополитен.

В ночь на 30 июля по Telegram-каналам распространялось видео, на котором люди якобы стоят у входа на одну из станций киевского метрополитена, однако их отказываются впускать. По словам представителей КГГА, на видео люди находятся не у входа на станцию метро.

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«На видео, которое распространяют в соцсетях с утверждением, что людей якобы не пускают в метро во время ночной атаки, запечатлена не станция киевского метрополитена», — написали представители КГГА.

Там отметили, что на видео люди на самом деле стоят у входа на территорию промышленного предприятия. Это здание не является убежищем и отсутствует на официальной карте укрытий Киева.

Фото: Telegram КГГА — официальный канал

«Призываем пользоваться только проверенной информацией и не распространять неподтвержденные или откровенно ложные сообщения из анонимных источников», — добавили в КГГА.

Также в публикации представители городской государственной администрации отметили, что актуальная карта укрытий Киева постоянно обновляется и доступна:

на портале;

в приложении Киев Цифровой;

для людей с нарушениями зрения перечень укрытий доступен в адаптированном формате по ссылке.

«Если во время воздушной тревоги укрытие оказалось закрытым, звоните по номерам 101 или 102. Также сообщить о закрытом укрытии можно в городскую службу 1551 через сайт, мобильное приложение или по номеру 1551», — напомнили в КГГА.

Ранее команда Киевского метрополитена опровергла информацию о том, что людей не пускали на станции во время обстрела, и сообщила, что в ночь на 30 июля на станциях столичного метро укрывались более 56 тысяч человек.