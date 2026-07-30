«Не станция киевского метрополитена»: в КГГА отреагировали на видео, на котором людей во время атаки РФ якобы не пускают в метро
В КГГА опровергли информацию о том, что во время атаки людей не пускали в метро (Фото: Telegram КМДА — офіційний канал)
В Киевской городской государственной администрации опровергли информацию о том, что во время атаки РФ 30 июля людей не пускали в столичный метрополитен.
В ночь на 30 июля по Telegram-каналам распространялось видео, на котором люди якобы стоят у входа на одну из станций киевского метрополитена, однако их отказываются впускать. По словам представителей КГГА, на видео люди находятся не у входа на станцию метро.
«На видео, которое распространяют в соцсетях с утверждением, что людей якобы не пускают в метро во время ночной атаки, запечатлена не станция киевского метрополитена», — написали представители КГГА.
Там отметили, что на видео люди на самом деле стоят у входа на территорию промышленного предприятия. Это здание не является убежищем и отсутствует на официальной карте укрытий Киева.
«Призываем пользоваться только проверенной информацией и не распространять неподтвержденные или откровенно ложные сообщения из анонимных источников», — добавили в КГГА.
Также в публикации представители городской государственной администрации отметили, что актуальная карта укрытий Киева постоянно обновляется и доступна:
- на портале;
- в приложении Киев Цифровой;
- для людей с нарушениями зрения перечень укрытий доступен в адаптированном формате по ссылке.
«Если во время воздушной тревоги укрытие оказалось закрытым, звоните по номерам 101 или 102. Также сообщить о закрытом укрытии можно в городскую службу 1551 через сайт, мобильное приложение или по номеру 1551», — напомнили в КГГА.
Ранее команда Киевского метрополитена опровергла информацию о том, что людей не пускали на станции во время обстрела, и сообщила, что в ночь на 30 июля на станциях столичного метро укрывались более 56 тысяч человек.