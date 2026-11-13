На Хмельнитчине из глиняной посуды создали карту Украины — фото

13 ноября, 15:03
Google Читайте NV в Google
На Хмельнитчине создали глиняную карту из посуды (Фото: Суспільне)

На Хмельнитчине создали глиняную карту из посуды (Фото: Суспільне)

В Дунаевцах Хмельницкой области местные мастера создали карту Украины. Материалом послужила глиняная посуда.

Об этом сообщает «Суспільне».

Композицию под названием «Керамическое сердце Украины» создали как туристическую фотозону, призванную популяризировать местное гончарное производство.

Реклама

Для создания карты использовали винные кувшины, турки, чайники и вазы, не характерные для этого региона. Над картой работали мастера керамической фабрики.

Производство работает с сентября, но сталкивается с нехваткой сырья. Раньше гончарную массу покупали в Славянске Донецкой области, а теперь вынуждены заказывать её за границей.

Местная глина не выдерживает высоких температур обжига, поэтому ветераны используют её для мастер-классов и арт-терапии.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Карта Украины Хмельницкая область

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies