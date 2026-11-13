На Хмельнитчине создали глиняную карту из посуды (Фото: Суспільне)

Об этом сообщает «Суспільне».

Композицию под названием «Керамическое сердце Украины» создали как туристическую фотозону, призванную популяризировать местное гончарное производство.

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Для создания карты использовали винные кувшины, турки, чайники и вазы, не характерные для этого региона. Над картой работали мастера керамической фабрики.

Производство работает с сентября, но сталкивается с нехваткой сырья. Раньше гончарную массу покупали в Славянске Донецкой области, а теперь вынуждены заказывать её за границей.

Местная глина не выдерживает высоких температур обжига, поэтому ветераны используют её для мастер-классов и арт-терапии.