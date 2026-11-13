На Хмельнитчине из глиняной посуды создали карту Украины — фото
На Хмельнитчине создали глиняную карту из посуды (Фото: Суспільне)
В Дунаевцах Хмельницкой области местные мастера создали карту Украины. Материалом послужила глиняная посуда.
Об этом сообщает «Суспільне».
Композицию под названием «Керамическое сердце Украины» создали как туристическую фотозону, призванную популяризировать местное гончарное производство.
Для создания карты использовали винные кувшины, турки, чайники и вазы, не характерные для этого региона. Над картой работали мастера керамической фабрики.
Производство работает с сентября, но сталкивается с нехваткой сырья. Раньше гончарную массу покупали в Славянске Донецкой области, а теперь вынуждены заказывать её за границей.
Местная глина не выдерживает высоких температур обжига, поэтому ветераны используют её для мастер-классов и арт-терапии.