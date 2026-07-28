Туристы на мотоциклах пытались попасть на территорию заповедника (Фото: Скриншот видео из Facebook Карпатского биосферного заповедника)

На днях группа туристов попыталась въехать на мотоциклах на территорию Карпатского биосферного заповедника. Сообщается, что таким образом они планировали подняться на вершину горы Петрос.

Об этом сообщили представители Карпатского биосферного заповедника.

«Нарушители пытались прорваться на территорию Петрос-Говерлянского природоохранного научно-исследовательского отделения (ПНИО). Наткнувшись на закрытый шлагбаум, мотоциклисты не остановились, а попытались цинично объехать его прямо по заповедной зоне», — рассказали в администрации заповедника.

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Отмечается, что туристам не удалось осуществить свой замысел, так как их остановил заместитель начальника ПНИО, встав перед водителями и заблокировав траекторию объезда.

Фото: Скриншот видео из Facebook Карпатского биосферного заповедника

Представители заповедника напомнили, что на территориях и объектах природно-заповедного фонда Украины действуют строгие законодательные ограничения на передвижение механических транспортных средств. Они подчеркнули, что термин «джипинг» распространяется на все виды механического транспорта, поэтому запрет касается передвижения на квадроциклах (ATV/UTV), багги, эндуро- и кроссовых мотоциклах, а также снегоходах.

«Колеса мотоциклов и квадроциклов разрывают тонкий слой высокогорного грунта. Дожди мгновенно размывают эти колеи, превращая их в глубокие эрозионные рвы. На восстановление разрушенной альпийской растительности уходят десятилетия. Кроме того, рев двигателей — это колоссальный стресс для диких животных и птиц, ищущих убежища в заповедной зоне», — добавили представители Карпатского биосферного заповедника.