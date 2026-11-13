В Днепре военнослужащие и неравнодушные граждане демонтировали часть дорожного бордюра, который оказался столетним надгробием польского дворянина.

Об этом сообщает «Суспільне».

Надгробие известного польского шляхтича Тадеуша Войтовича, выполненное из красного гранита, годами служило частью бордюра на перекрестке улиц Конисского и Вышиваного.

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Когда-то этот камень стоял на центральном городском кладбище, которое советская власть уничтожила в 1930-х годах. Плиты с некрополя использовали для обустройства дорог и дорожных сооружений.

Так надгробие годами пролежало в Днепре, став частью одного из городских бордюров. На его поверхности сохранились стертые буквы, которые помогли установить, кому принадлежит этот мемориал. Как выяснилось, это был бывший житель Екатеринослава Тадеуш Войтович. В свое время он работал на местной железной дороге и был активным членом городской общины.

Известно, что состоятельный шляхтич заказал себе надгробие еще при жизни — это объясняет, почему на камне указана дата рождения, но отсутствует дата смерти. Место захоронения поляка также неизвестно.

«Мы не можем найти место захоронения пана Тадеуша, но сможем сохранить память о нем, сохранить информацию об этом человеке — о том, что он вообще существовал», — цитирует издание краеведа Кирилла Габора, исследовавшего надгробие.

9 ноября военнослужащие и ветераны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7-го корпуса ДШВ демонтировали эту часть дорожного бордюра. Камень перевезли к римско-католическому костелу, где сто лет назад Войтович венчался с француженкой.

«Политики — это одно, историки — другое. А мы просто делаем свое доброе дело — то, что делают нормальные люди, когда узнают, что такое случилось», — рассказал изданию представитель польской общины Олег Коваленко.