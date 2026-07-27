Девочка забеременела. На Харьковщине вынесли приговор мужчине, который насиловал дочь

В Харьковской области к 12 годам лишения свободы приговорили мужчину, который насиловал свою малолетнюю дочь . В результате девочка забеременела.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, в 2025 году житель Лозовского района Харьковской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно насиловал свою 16-летнюю дочь. Правоохранители отметили, что у ребенка имеются нарушения интеллектуального развития, поэтому она не в полной мере осознавала происходящее.

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Следствие установило, что мужчина совершал преступные действия, когда его жены и четверых других несовершеннолетних детей не было дома. В результате изнасилований 16-летняя дочь забеременела и родила ребенка в марте 2026 года. Девушку вместе с младенцем госпитализировали в родильное отделение, однако через месяц ребенок умер от осложнений.

Об изнасиловании стало известно от врачей скорой медицинской помощи, прибывших на вызов.

В ходе расследования правоохранители установили, что другие дети проживают в ненадлежащих условиях, и изъяли их из семьи.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Суд признал его виновным в покушении на изнасилование и повторном изнасиловании несовершеннолетней, с которой он состоял в семейных отношениях (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152; ч. 3 ст. 152 УК Украины). Мужчине назначили максимальное наказание, предусмотренное законодательством, — 12 лет лишения свободы.