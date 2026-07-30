«Посвятил жизнь развитию науки». Умер академик НАН Украины Иван Сергиенко

Умер Иван Сергиенко, он внес весомый вклад в развитие украинской кибернетики и суперкомпьютерных технологий (Фото: facebook.com/naukma)

Ушел из жизни украинский ученый в области информатики, теории оптимизации и компьютерных технологий, академик НАН Украины Почетный доктор Национального университета Киево-Могилянская академия Иван Сергиенко. Ученому было 89 лет.

Трагическую новость сообщили в Национальном университете Киево-Могилянская академия. Память ученого почтили и в Национальной академии наук Украины.

«Иван Сергиенко посвятил свою жизнь развитию украинской науки. Он заложил основы новых подходов к решению сложных оптимизационных задач. Разработанные под его руководством методы и технологии нашли применение в энергетике, экономике, транспорте, обороне и других стратегически важных сферах», — говорится в сообщении.

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Иван Сергиенко — автор более 800 научных работ и 55 монографий, под его руководством было создано семейство суперкомпьютеров СКИТ, а также подготовлена ​​целая плеяда ученых — 29 докторов и 60 кандидатов наук.

Иван Сергиенко / Фото: facebook.com/naukma

Иван Сергиенко возглавлял Институт кибернетики имени В.М. Глушкова, был генеральным директором Кибернетического центра НАН Украины, академиком-секретарем Отделения информатики НАН Украины и советником Президиума НАН Украины. Сергиенко также был главным редактором международного научного журнала Кибернетика и системный анализ, сборника научных трудов Кибернетика и компьютерные технологии.

Прощание с Иваном Сергиенко состоится 30 июля в Институте кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины (с 10.00 до 11.30), а отпевание состоится с 13:00 до 14:00 (ул. Лаврская, 14).