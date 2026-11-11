Помогала людям и животным. В результате российского удара по Камышевахе погибла медсестра Ирина Фокина

В результате российского удара по Камышевахе Запорожской области 2 ноября погибла медсестра Ирина Фокина. Женщина помогала пожилым жителям громады и заботилась о животных.

Об этом пишет Суспільне Запоріжжя.

С Ириной Фокиной простились 10 ноября. Она работала медицинской сестрой-анестезистом и заботилась о пожилых и больных людях.

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Фокина следила за тем, чтобы они принимали лекарства, по возможности сама помогала с медикаментами, а также готовила еду в местной столовой. Кроме того, женщина помогала животным в прифронтовой Камышевахе.

«Мы провели с ней всего 10 дней, но и этого времени хватило, чтобы понять, каким невероятным, скромным и незаметным для широкой общественности человеком-героем она была. Ирина искренне помогала нам во время миссии, с любовью относилась к каждому животному. Она была той тихой заботой, которая окружала и нас, и животных», — рассказали на странице инициативы Доступная стерилизация.

Фото: Доступная стерилизация / Facebook

Фото: Доступная стерилизация / Facebook

Там добавили, что прошлой зимой помогли Ирине заменить шины на автомобиле, поскольку резина почти полностью стерлась. Женщина могла уехать в безопасное место, но осталась в общине и до конца помогала местным жителям.

2 ноября войска РФ нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по Камышевахской гимназии , где раздавали гуманитарную помощь. Спустя час россияне сбросили еще одну бомбу ФАБ-3000 на подземное помещение гимназии, где находились люди. Среди погибших — полицейские и спасатели.

По состоянию на 9 ноября известно о 55 погибших. Тела 30 человек уже опознаны. Ведутся поиски еще 19 погибших.