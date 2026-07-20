Ко второй годовщине убийства. Во Львове открыли мемориальное пространство в честь Ирины Фарион

В воскресенье, 19 июля, во дворе, где два года назад застрелили украинского языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион , открыли стелу в память о ней.

Ко второй годовщине убийства языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион на улице Томаша Масарика, где она получила смертельное ранение, открыли мемориальное пространство и сквер в ее честь, сообщает Суспільне Львів.

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На открытии присутствовали мэр Львова Андрей Садовый, дочь Фарион София Особа, друзья и коллеги языковеда.

Мемориальное пространство состоит из сквера и стелы. Стела, высота которой превышает человеческий рост, является центральным элементом сквера. На всех четырех ее гранях вырезаны слова: язык, воля, нация и сила. Сквозь буквы внутри конструкции виден камень, на котором высечены 20 высказываний Ирины Фарион. Их отобрали авторы проекта — команда Guess Line Architects, в состав которой вошли, в частности, бывшие студенты Ирины Фарион, а также ее семья.

Андрей Садовый и София Особа на открытии мемориального пространства / Фото: Суспильне Львов / Ольга Дейнека

«Каждый, кто будет подходить к этой стеле, поймет, что заложенные в ней идеи — вечны. „Говорить по-украински — значит властвовать“ — именно эта цитата здесь тоже присутствует. Язык — это оружие, язык — это граница. Но самое худшее, что может быть сейчас, — это то, что мы до сих пор не посадили Зинченко. Борьба продолжается», — рассказала на открытии София Особа.

«Это не памятник, у которого раз в год оставляют цветы. Его нужно читать, исследовать и каждый раз открывать заново. Медь и камень будут меняться под воздействием времени и света. Слова останутся», — написал в соцсетях Андрей Садовый.

19 июля 2024 года неизвестный выстрелил в Ирину Фарион недалеко от ее дома. Ее госпитализировали с огнестрельным ранением головы, однако через несколько часов она скончалась в больнице. Убийца скрылся с места преступления. Спустя несколько дней правоохранители арестовали 18-летнего Вячеслава Зинченко по подозрению в убийстве. В МВД отмечают, что у полиции достаточно доказательств, указывающих на то, что в языковеда стрелял именно он. В настоящее время подозреваемый остается под стражей, судебные разбирательства продолжаются.