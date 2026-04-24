20 тысяч плюшевых мишек в США символизируют похищенных РФ детей в Украине (Фото: Facebook Ostap Yarysh)

В центре Вашингтона, США, открыли инсталляцию, которая состоит из 20 тысяч плюшевых мишек. Каждая игрушка символизирует одного украинского ребенка, которого похитила Россия.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в США.

Мишки белого и красного цветов составляют надпись «Putin abducted 20,000 ukrainian children. Bring kids back» — «Путин похитил 20 000 украинских детей. Верните детей».

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Фото: Facebook Embassy of Ukraine in the USA

Фото: Facebook Embassy of Ukraine in the USA

По словам представителей посольства, Украине удалось вернуть больше 2000 детей, однако тысячи маленьких украинцев до сих пор разделены со своими семьями.

«Россия не просто ведет войну — она ворует будущее Украины. Тысячи детей похищены, лишены их идентичности, вынуждены жить новой жизнью. Это преступление является продолжением многовековых попыток уничтожить Украину. Но это не удастся. Мы вернем каждого ребенка домой», — отметила госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Фото: Facebook Embassy of Ukraine in the USA

Журналист Остап Ярыш рассказал, что длина надписи, которую выложили мишками, достигает 70 метров. На открытие инсталляции пришли сенаторы и конгрессмены из обеих партий, а также представители многих иностранных медиа.

«Если это тот способ, как можно побудить американское общество и медиа больше говорить об этой теме, пусть будет так. И, похоже, это сработало. На открытии были все крупные американские медиа. Появились журналисты из Украины, европейских стран, Латинской Америки и даже Японии.

Reuters и AP вели прямую трансляцию, New York Times и Getty Images снимали фоторепортаж. CNN, FOX News, ABC, CBS, NBC, BBC и многие другие пришли, чтобы показать своей аудитории, сколько это — 20 тысяч похищенных детей", — отметил Остап Яриш.