В Киеве открыли постоянную инсталляцию памяти жертв российского теракта в Еленовке

На Михайловской площади в Киеве открыли постоянную инсталляцию памяти жертв теракта РФ в Еленовке (Фото: Геннадий Кравченко)

28 июля, в четвертую годовщину теракта РФ в Еленовке и в День памяти казненных и замученных в плену, на Михайловской площади в Киеве открыли постоянную инсталляцию в память о жертвах российского теракта в Еленовке.

Об этом сообщили в Ассоциации семей защитников Азовстали.

Инсталляция представляет собой скульптуру в виде даты 28.07 — дня, когда оккупанты убили украинских защитников, находившихся в плену в Еленовке. Скульптуру создали мастера из креативного агентства TS/D Agency.

Реклама

На открытие собрались семьи погибших защитников, военнослужащие, вернувшиеся из российского плена, их боевые побратимы и неравнодушные киевляне. Они почтили память казненных украинских военнопленных, а в завершение мероприятия зажгли файеры как символ неугасающей памяти, скорби и совместной борьбы за справедливость.

В ночь на 29 июля 2022 года россияне взорвали барак в колонии возле Еленовки. Накануне туда перевели 193 пленных защитников Мариуполя. Погибли по меньшей мере 53 человека, более 130 получили ранения.

«Эта инсталляция останется на Михайловской площади как постоянное место памяти о погибших и напоминание обо всех, кто до сих пор находится в российском плену. Мы помним каждого. Мы требуем справедливости. Мы боремся за возвращение всех наших защитников домой», — добавили в Ассоциации семей защитников Азовстали.

28 июля 12-я бригада специального назначения Азов НГУ совместно с фотографами-документалистами Константином и Владой Либеровыми представили фотопроект о бойцах, переживших теракт в Еленовке и вернувшихся из российского плена.