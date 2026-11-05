С родителями 14-летнего подростка, участвовавшего в событиях в Петропавловской Борщаговке, провели профилактическую беседу (Фото: Из соцсетей)

Представители Государственной службы по делам детей провели профилактическую беседу с родителями несовершеннолетнего, который во время событий в Петропавловской Борщаговке 2 ноября забрался на забор и упал с него. В настоящее время подросток находится в больнице.

Представители службы по делам детей Борщаговского сельского совета посетили подростка по месту жительства и провели профилактическую беседу с родителями «о необходимости заботиться о безопасности ребенка и предотвращать его участие в ситуациях, которые могут представлять угрозу для его жизни и здоровья».

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Как сообщается, после занятий подросток пришел к месту, где происходили беспорядки. По его словам, о событиях он узнал из Telegram-канала. Затем юноша забрался на забор возле дома, чтобы снимать происходящее на мобильный телефон.

«Когда люди начали расшатывать забор, юноша не удержался и упал с него во двор. В результате падения он получил телесные повреждения. После этого подростка завели в дом и оказали ему помощь», — говорится в сообщении.

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Позже с его сестрой связались. На видео с места событий, опубликованных в Сети, видно, что с сестрой разговаривал Руководитель ОП Кирилл Буданов.

После этого подростка доставили в больницу. В настоящее время юноша находится в Киевской областной детской больнице. Угрозы его жизни и здоровью нет.

«Хотим уточнить, что в опубликованном сообщении приведена информация, которую подросток сообщил местной службе по делам детей во время первой беседы. Мы не формируем собственную версию событий и не делаем выводов относительно обстоятельств получения травмы», — добавили в службе.

Фото: Скриншот/NV

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные люди якобы удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков. Полиция Киевской области назвала информацию о незаконном удержании людей и гибели одного из них недостоверной.

Возле дома в Петропавловской Борщаговке собралось около сотни человек. Некоторые из них называли себя родственниками удерживаемых, не предоставляя при этом никаких подтверждений. Люди ломали ворота, разбили окна и забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четверых мужчин доставили в больницу.

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Командующий Нацгвардией Александр Пивненко, прибывший на место происшествия, пояснил, что здание использовалось как пункт временного размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных числились как самовольно оставившие часть (СОЧ). В корпусе «Азов», к которому относится это подразделение, подтвердили наличие травм у этих четверых человек и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения силы.

Вечером 2 ноября в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования; к выяснению обстоятельств подключились ГБР и Офис военного омбудсмена. На месте инцидента также присутствовал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Людей из дома вывели. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

Позже Кирилл Буданов сообщил, что правоохранители задержали женщину, которая приехала к дому на машине скорой помощи. Она заранее приобрела автомобиль скорой помощи и надела форму медперсонала. По словам Буданова, женщина вместе с водителем проводила разведку объекта как минимум за трое суток до событий.

Журналисты NV выяснили, что Валентина Молода, которая 2 ноября прибыла к месту дислокации бойцов Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке в форме врача скорой помощи, ранее участвовала в попытке организовать в начале октября в центре Киева протесты, имеющие пророссийский след.

Служба безопасности Украины открыла три уголовных производства в связи с событиями у военного объекта в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Правоохранители установили около 100 активных участников инцидента и решают вопрос о задержании отдельных лиц.