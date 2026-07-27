Жительница Дрогобыча Львовской области Марта Коца заявила, что на ее детей напали после того, как они сделали замечание взрослым по поводу прослушивания российской музыки. Полиция начала проверку.

Об инциденте женщина рассказала на своей странице в Facebook, где также опубликовала видео, снятое одной из девушек-подростков, сделавших замечание по поводу российской музыки.

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«Чтобы понять ситуацию: мои дети сделали замечание (а точнее, попросили выключить музыку на языке нашего врага — музыку на языке, на котором отдают приказы убивать людей…). Самое худшее и возмутительное то, что эта просьба исходила от детей 15−18 лет (пришедших отпраздновать 15-летие) и была адресована взрослым и, казалось бы, сознательным людям. Эти женщины обзывали, оскорбляли и избили детей!» — написала Марта Коца.

На опубликованных видео слышно, как одна из женщин говорит, что их компания не может выключить русскоязычную музыку, поскольку она «из Донецка», а позже другая заявляет, что «война началась из-за Западной Украины». На других видео слышны оскорбления и угрозы со стороны компании взрослых людей в адрес подростков.

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Марта Коца добавила, что впоследствии узнала: компания, слушавшая русскоязычные песни, праздновала присвоение звания Героя Украины.

Фото: Скриншот видео из Facebook Марта Коца

В полиции Львовской области сообщили, что 25 июля получили вызов в связи с инцидентом, касающимся прослушивания русскоязычных песен в Дрогобыче. Прибыв на место, сотрудники Дрогобычского районного отдела полиции зафиксировали происшествие — спор между гражданами, возникший из-за прослушивания русскоязычных песен.

«По данному факту сотрудники территориального подразделения полиции проводят проверку, по результатам которой действиям будет дана правовая квалификация. Личности участников конфликта установлены», — добавили в полиции Львовской области.