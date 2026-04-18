Считался пропавшим без вести. Кинорежиссер Игорь Малахов, который служил в ВСУ, объявлен погибшим

Украинский кинорежиссер Игорь Малахов объявлен погибшим. Об этом сообщил кинорежиссер-документалист Владимир Тихий. Малахов погиб на фронте, в боях под Авдеевкой возле села Степное.

Игорь Малахов считался пропавшим без вести до сих пор. Защитника идентифицировали по ДНК. Воин ВСУ погиб 29 декабря 2023 года. 26 апреля Малахову исполнилось бы 60 лет. Владимир Тихий сообщил, когда и где попрощаются с Малаховым.

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21 апреля в Киеве состоится прощание с украинским режиссером Игорем Малаховым, который погиб на фронте. Сообщается, что в 10:00 начнется прощание на Майдане Независимости (минута молчания). В 10:40 — чествование возле Оболонской РГА. В 11:30 состоится отпевание в Храме Святых Апостолов Петра и Павла на Берковецком кладбище (ул. Стеценко, 19), а в 12:30 — церемония погребения на Аллее славы.

Ранее сообщалось, что 18 апреля в Киеве состоялось прощание с украинским стендап-комиком и военнослужащим Артуром Петровым, который погиб 18 марта. Похоронили Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище.

Напомним, 27 марта на фронте погиб украинский военный и телеоператор Евгений Соловей. С 2014 года мужчина работал в команде с военкорами в зоне боевых действий.