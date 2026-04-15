ICE удерживает 86-летнюю француженку, которая приехала в США для воссоединения с любовью молодости

Миграционная служба США (ICE) задержала 86-летнюю француженку Мари-Терез, которая в 2025 году приехала в страну, чтобы воссоединиться с любовью молодости, бывшим военным НАТО Билли.

Об этом пишет BBC.

В 1960-х годах, когда Мари-Терез работала секретаршей, она познакомилась с солдатом Билли, который дислоцировался на базе НАТО во французском городе Сен-Назере. В 1966 году мужчина вернулся в США и влюбленные потеряли связь. У каждого из них появились другие партнеры и дети.

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Однако в 2010 году Билли и Мари-Терез смогли снова встретиться. Они начали общаться парами, а к 2022 году оба потеряли своих партнеров и начали отношения.

В 2025 году Мари-Терез переехала в Алабаму, США, вышла замуж за Билли и подала заявку на получение грин-карты. Однако в январе 2026 года муж внезапно умер. К этому времени Мари-Терез не успела получить грин-карту, а ее иммиграционный статус остался неопределенным.

После смерти Билли между его сыном и его женой начались ссоры из-за наследства. Отмечается, что сын бывшего солдата НАТО «угрожал ей, запугивал ее и даже зашел так далеко, что отключил ей воду, интернет и электричество».

Мари-Тереза наняла адвоката, но была арестована ICE за день до запланированного слушания. Детям женщины об этом сообщили ее соседи. Министерство внутренней безопасности США, которое контролирует миграционную и таможенную службу (ICE), сообщило BBC, что «нелегальный иностранец из Франции», имя которого соответствует имени Мари-Тереза, въехал в страну в июне 2025 года и превысил срок действия своей 90-дневной визы.

По словам сына Мари-Терез, после задержания на руки и ноги его матери надели наручники, «будто она была опасной преступницей». Кроме этого мужчина рассказал, что его мать «хорошо держалась» несмотря на то, что имеет проблемы с сердцем и спиной.

К делу привлечено министерство иностранных дел Франции. Также известно, что Мари-Терез посетил консул.