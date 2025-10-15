После преступления сломал ногу. 22-летний киевлянин ранил прохожего, который отказался угостить его сигаретой

15 октября, 09:46
Поделиться:
Злоумышленника со сломанной ногой госпитализировали после нападения на мужчину (Фото: Национальная полиция Украины)

Злоумышленника со сломанной ногой госпитализировали после нападения на мужчину (Фото: Национальная полиция Украины)

В Киеве молодой человек спровоцировал конфликт с прохожим и нанес ему ножевое ранение из-за того, что мужчина отказался угостить сигаретой.

Об этом рассказали в Полиции Киева.

Инцидент произошел на днях в Днепровском районе столицы на улице Юности. 22-летний парень в состоянии алкогольного опьянения подошел к компании и попросил сигарету. Услышав отказ, злоумышленник начал нецензурно выражаться и агрессивно себя вести.

Реклама

Во время конфликта 22-летний мужчина достал нож и начал им размахивать, порезав щеку 42-летнему мужчине. После этого злоумышленник пытался убежать, но упал и сломал ногу.

На место происшествия выехали правоохранители, которые задокументировали обстоятельства преступления. Врачи госпитализировали пострадавшего и нападавшего.

Читайте также:
«С целью провокации». В сети распространилось видео якобы избиения военного — в полиции предполагают инсценировку

«Следователи, под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры города Киева, сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы», — отметили в полиции.

Редактор: Карина Пасечник

Теги:   Киев Преступление Хулиганство Нападение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies