«Щемливо і пристрасно одночасно». Христина Соловій переспівала легендарну пісню Сестрички Віки Прощавай

В пятницу, 30 октября, Кристина Соловий представила четвертый сингл из будущего альбома, посвященного культуре украинских 1990-х. Песня Прощай — это посвящение легенде украинской рок-сцены Сестричке Вики и одновременно стремление дать новую жизнь знаменитой композиции, которую смело можно назвать хитом ВИА Арника.

Христина Соловий продолжает исследовать украинскую культуру и, в частности, музыкальную сцену 1990-х годов; разумеется, частью этого исследования стала легенда украинской рок-сцены конца 1980-х — начала 1990-х годов Сестричка Вика (настоящее имя — Виктория Врадий).

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Песня Прощай была написана и исполнена юной Викторией Врадий еще в середине 1970-х годов в составе львовского ВИА «Арника».

Несмотря на то, что песня была написана в 1970-х годах, Кристина Соловий решила включить ее в свой будущий альбом, чтобы напомнить об истоках музыкальной свободы, расцветшей на украинской сцене в 90-х, говорится в пресс-релизе.

Для своего исследования Христина Соловий разыскала Сестричку Вику, живущую в США с 1993 года, и встретилась с ней. Она встретилась с певицей в Лос-Анджелесе и записала с ней интервью. Дело в том, что легендарная исполнительница, которую называют украинской Дженис Джоплин или украинской Ниной Хаген, более 15 лет не появлялась в украинском публичном пространстве, поэтому этот разговор Христины Соловий с ней — редкий случай.

Этим разговором Кристина Соловий начнет серию подкастов об украинской музыке 90-х, в которой будет беседовать с легендами той эпохи, чтобы исследовать их творчество и время, сформировавшее украинскую сцену.

История песни Прощай началась в феврале 1975 года во Львове. В то время группа Арника выступала на танцевальных вечерах в клубе в центре города, и однажды вечером музыкантам представили юную Вику Врадий, чтобы показать ее песню. Сев за пианино, она напела мелодию на вымышленном языке, напоминающем английский. Солист группы Виктор Морозов был настолько впечатлен, что Вику сразу же пригласили в Арнику, а он сам написал слова к этой мелодии. Впоследствии песня вошла в пластинку группы.

Виктор Морозов высоко оценил версию Христины Соловий, назвав ее «проникновенной и зрелой».

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«Мне очень приятно осознавать, что песня, написанная более полувека назад, нашла отклик в вашем сердце», — поделился он.

«Лучшее исполнение, которое я могла себе представить! До сих пор мурашки по коже! А все-таки моя песня — бомба!» — так отозвалась о версии Христины Сестричка Вика.