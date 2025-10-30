Сладость или гадость? Откуда в мире взялась традиция пугать и колядовать 31 октября и почему этот день называют Хэллоуин
Приготовления к Хэллоуину в Чикаго, США, 9 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Jeenah Moon)
Хэллоуин, также известный как канун Дня всех святых, является чуть ли не самым популярным праздником в США, Канаде и Великобритании, да и в других странах ежегодно все больше людей наряжаются в причудливые костюмы, жгут свечи в тыквах и выпрашивают сладости. NV рассказывает, какие древние традиции легли в основу Хэллоуина, как к нему относится церковь, есть ли предельный возраст для путешествий за конфетами и при чем здесь шотландский поэт Роберт Бернс.
Сначала был Самайн
Хотя праздников на планете бесчисленное множество, их традиции перекликаются, и порой трудно определить, что легло в основу того или иного. Хэллоуин, который ежегодно отмечают 31 октября, удивительным образом вобрал древние языческие обряды и образы поп-культуры ХХ века.
А начиналось все на Британских островах, еще во времена кельтов, которые в последний день октября отмечали Самайн — окончание сельскохозяйственных работ. Тогда с летних пастбищ возвращали скот и завершали сбор урожая. В общем — нечто похожее на американский День благодарения.
Считалось, что дальше начинается «темный год», по март включительно. Смену сезонов кельты праздновали шумно. Прыгали через огонь, занимались гаданием, бросали жребий — каких домашних животных резать на зиму, а каких оставлять.
Нет никаких свидетельств того, что Самайн был «праздником мертвых» или что в этот день делали человеческие жертвоприношения. Очевидно, кельты стали объектом «черного пиара» — христианские монахи умышленно оставляли ложные записи в летописях, чтобы опорочить язычников.
Дело в том, что в IX веке Папа Римский Григорий IV провозгласил 1 ноября Днем всех Святых. Это одно из крупнейших торжеств в католическом церковном календаре, все верующие должны обязательно посетить мессу и почтить канонизированных персонажей. Понятное дело, конкуренция доминирующей в Европе религии была не нужна.
Отголоски кельтских обрядов и католических молитв за души верующих можно отыскать во Франции эпохи Великой Чумы. Пандемия в XIV-XV веках уносила десятки тысяч жизней. Тогда возникла традиция проводить в День всех Святых маскарады, их темой были жизнь, рай и ад, а героями — «Дьявол», «Король», «Смерть» и тому подобное. Нечто вроде Маланки на французский манер.
Современные очертания прослеживаются и в традиции выпрашивать в канун Дня всех Святых сладости в обмен на молитву за умерших (уже в XVI веке в Британии она приобрела популярность, нищие и дети просили у горожан souling cakes, пирожные за души). А также — в хулиганских антикатолических забавах, начавшихся в Англии после Порохового заговора Гая Фокса. Подвыпившие мужчины в масках ходили по домам католиков и просили выпивку или закуску, повторяя «Trick or treat» — «угощай, иначе будет шалость».
Со временем, свидетельствуют историки, британские и континентальные традиции переплелись. Выдуманный друидский «праздник мертвых», католическое торжество, чумные карнавалы, попрошайничество, пьяные похождения — все это компоненты того, что сейчас составляет почти половину стоимости индустрии праздников в Соединенных Штатах и превратилось в неотъемлемую часть мировой масс-культуры — Хэллоуина.
Игра слов
У этого дня долго не было собственного названия. Только с конца XVI века фиксируют письменные упоминания о All Hallows Even 31 октября. На староанглийском слово Hallow означало «божий человек, святой». Соответственно, вся фраза переводилась как «канун всех святых».
В 1780 году поэт Джон Мэйн в одной из эдинбургских газет опубликовал стихотворение под названием Hallow-E'en. В примечаниях он отмечал: «Hallow-E'en, или Святой вечер, предшествует празднованию Дня всех Святых. Во многих частях Шотландии до сих пор распространено мнение, что он благоприятен для обрядов гадания».
Литературоведы уверены, что это произведение попалось на глаза молодому Роберту Бернсу. И вдохновила его на собственное стихотворение, получившее название Halloween (1785). Размер одной из самых длинных поэзий Бернса поддерживается удивительным сочетанием английских и шотландских слов. «Хэллоуин считается ночью, когда ведьмы, дьяволы и прочие силы тьмы отправляются вершить свои пагубные полуночные дела», — указывал литератор в примечании.
Так, благодаря классику, не просто окончательно закрепился в сознании мистический характер 31 октября, но и вошло в употребление привычное сегодня написание этого существительного. Хотя его по-всякому обыгрывали, а знаменитая немецкая хеви-метал группа, использующая тыкву со свечой как символ, видоизменила его в собственном названии: Helloween, сочетание Hell и Halloween (ад и Хэллоуин).
Кстати, о тыквах
В XIX веке популярность праздника, особенно в Ирландии и Шотландии, возросла. Канун поминовения всех святых стали считать днем, когда души умерших возвращаются в свои дома. Потому накрывали столы, чтобы приветствовать и задобрить гостей из загробной жизни. После формальной молитвы начинались застолья и игры, писал британский историк Рональд Хаттон.
Массовая миграция шотландцев и ирландцев в Америку в середине и в конце 1800-х годов перенесла Хэллоуин на благодарную почву. Очень скоро, благодаря газетам и альманахам, он перестал восприниматься как развлечение эмигрантов и получил невероятное распространение. Первый гайд по празднованию под названием Halloween: How to Celebrate It был выпущен в 1897 году.
На открытках-приглашениях принять участие в вечеринках 31 октября американцы рисовали ведьм и другие картинки оккультного содержания. Хэллоуин был маскарадом: гости приходили в костюмах Чертей, Летучих Мышей, Скелетов и тому подобное. А после появления первых фильмов ужасов, наряжались их персонажами.
Случайно, благодаря безвестным художникам-оформителям, появился главный символ праздника — подсвеченная тыква. Кто-то почему-то связал с этой датой старую британскую легенду про Бродягу Джека, который обманул дьявола и тот не взял его в ад после смерти. Вместо этого дал тлеющий уголек и отправил гулять по полям и болотам. Джек, дескать, засунул уголек в репу — получился самодельный фонарь.
Место репы в атрибутике Хэллоуина заняла более распространенная в США тыква, из которой вынимают семечки, внутрь вставляют свечу или лампу и ножом вырезают подобие оскаленной морды. В наши дни трудно найти дом американцев, перед которым в последних числах октября не появляется один или несколько «фонарей Джека». Они помимо прочего являются сигналом для детей: сюда можно прийти за угощением.
«Паролем» является вопрос владельцам дома — «Trick or treat?». Он давно потерял связь с революционным событиями в Лондоне XVII века, его переводят как «сладость или гадость?» (вариант: «угощение или проделка?»). Раньше претендент на поощрение должен был рассказать стишок или спеть, как это делают колядники в Украине зимой, но уже давно все получают конфеты или фрукты просто так.
Считается, что массовые походы американских детей в «страшных» костюмах по соседям начались после выхода диснеевского мультфильма о веселых утятах (1952). Тогда уже в стране отменили нормы выдачи сахара, действовавшие во время Второй мировой.
Американская традиция, между тем, ограничивает возраст Trick-or-treating. Максимум — 15 лет. «Если ты можешь управлять авто, ты уже слишком стар для того, чтобы выпрашивать сладости», — таково негласное правило. При этом в некоторых городах, например в Бельвилле (штат Иллинойс), запрет на «хэллоуинское попрошайничество» действует с 12 лет. Мэр города говорил CBS, что пожилых и одиноких людей могут пугать группы половозрелых подростков под дверью, да еще и в жуткой одежде.
Что говорят священники
Заклеймив Хэллоуин в Средние века как языческий праздник, католическая и отдельные христианские консервативные церкви не признают его до сих пор.
«Хэллоуин может сиять огнями, но в глазах Бога он полон духовной нечистоты и грязи, которые только можно представить. Ни у одного человека или религиозной организации нет власти „отбелить“ Хэллоуин и объявить его христианским», — утверждал уже в ХХІ веке сайт Возрожденной церкви Бога.
На популярность хэллоуинских развлечений в Украине всегда резко реагировали православные. «Хэллоуинские вечеринки, которые многие люди воспринимают просто как повод надеть маскарадную маску и повеселиться, — это не просто спекуляция на ярком и магическом и способ подзаработать для предприимчивых граждан. Участники таких празднований переодеваются в образы разного рода нечистой силы, которая ассоциируются со смертью и потусторонним миром, творит зло и несправедливость — упырей, вампиров, вурдалаков, зомби и тому подобное. Но христианин не может — даже в шуточном и игровом контексте — ассоциировать себя с силами зла», — заявлялось на фейсбук-странице ПЦУ.
Впрочем, для англиканской церкви 31 октября является праздником, составляющей христианских традиций Дня всех Святых. Так же — и в большинстве других протестантских конфессий, где священники участвуют в развлечениях вместе с детьми и взрослыми из своего прихода.
В целом отношение к празднику меняется. Даже известный своим радикализмом ватиканский экзорцист Габриэль Аморт высказал мнение, что «если американские и английские дети наряжаются ведьмами на одну ночь в году, то это не проблема».
«По сути, праздник стал таким же по характеру, как Новый Год или как День Святого Валентина, ну, или как наше украинское Рождество с вертепами (где нередко есть и Черт, и другие плохие действующие лица) и колядованием, что сопровождается сбором денег. Совсем нам не мешает, что Коляда — это дохристианский праздник 21 декабря в честь рождения солнца, посвященный богу Коляде и связанный с зимним солнцестоянием в древнеславянском календаре. Эти праздники сопровождает сегодня радость, забава, коммерция. Как в таком случае относиться христианам к празднику Хэллоуин? Примерно так же: без всяких упреков, что это „дьявольский шабаш“», — отмечал в своем блоге священник УГКЦ Петр Балог.