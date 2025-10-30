Сладость или гадость? Откуда в мире взялась традиция пугать и колядовать 31 октября и почему этот день называют Хэллоуин

Хэллоуин, также известный как канун Дня всех святых, является чуть ли не самым популярным праздником в США, Канаде и Великобритании, да и в других странах ежегодно все больше людей наряжаются в причудливые костюмы, жгут свечи в тыквах и выпрашивают сладости. NV рассказывает, какие древние традиции легли в основу Хэллоуина, как к нему относится церковь, есть ли предельный возраст для путешествий за конфетами и при чем здесь шотландский поэт Роберт Бернс.

Сначала был Самайн

Хотя праздников на планете бесчисленное множество, их традиции перекликаются, и порой трудно определить, что легло в основу того или иного. Хэллоуин, который ежегодно отмечают 31 октября, удивительным образом вобрал древние языческие обряды и образы поп-культуры ХХ века.

А начиналось все на Британских островах, еще во времена кельтов, которые в последний день октября отмечали Самайн — окончание сельскохозяйственных работ. Тогда с летних пастбищ возвращали скот и завершали сбор урожая. В общем — нечто похожее на американский День благодарения.

Считалось, что дальше начинается «темный год», по март включительно. Смену сезонов кельты праздновали шумно. Прыгали через огонь, занимались гаданием, бросали жребий — каких домашних животных резать на зиму, а каких оставлять.

Нет никаких свидетельств того, что Самайн был «праздником мертвых» или что в этот день делали человеческие жертвоприношения. Очевидно, кельты стали объектом «черного пиара» — христианские монахи умышленно оставляли ложные записи в летописях, чтобы опорочить язычников.

Дело в том, что в IX веке Папа Римский Григорий IV провозгласил 1 ноября Днем всех Святых. Это одно из крупнейших торжеств в католическом церковном календаре, все верующие должны обязательно посетить мессу и почтить канонизированных персонажей. Понятное дело, конкуренция доминирующей в Европе религии была не нужна.

Отголоски кельтских обрядов и католических молитв за души верующих можно отыскать во Франции эпохи Великой Чумы. Пандемия в XIV-XV веках уносила десятки тысяч жизней. Тогда возникла традиция проводить в День всех Святых маскарады, их темой были жизнь, рай и ад, а героями — «Дьявол», «Король», «Смерть» и тому подобное. Нечто вроде Маланки на французский манер.

Современные очертания прослеживаются и в традиции выпрашивать в канун Дня всех Святых сладости в обмен на молитву за умерших (уже в XVI веке в Британии она приобрела популярность, нищие и дети просили у горожан souling cakes, пирожные за души). А также — в хулиганских антикатолических забавах, начавшихся в Англии после Порохового заговора Гая Фокса. Подвыпившие мужчины в масках ходили по домам католиков и просили выпивку или закуску, повторяя «Trick or treat» — «угощай, иначе будет шалость».

Со временем, свидетельствуют историки, британские и континентальные традиции переплелись. Выдуманный друидский «праздник мертвых», католическое торжество, чумные карнавалы, попрошайничество, пьяные похождения — все это компоненты того, что сейчас составляет почти половину стоимости индустрии праздников в Соединенных Штатах и превратилось в неотъемлемую часть мировой масс-культуры — Хэллоуина.

Игра слов

У этого дня долго не было собственного названия. Только с конца XVI века фиксируют письменные упоминания о All Hallows Even 31 октября. На староанглийском слово Hallow означало «божий человек, святой». Соответственно, вся фраза переводилась как «канун всех святых».

В 1780 году поэт Джон Мэйн в одной из эдинбургских газет опубликовал стихотворение под названием Hallow-E'en. В примечаниях он отмечал: «Hallow-E'en, или Святой вечер, предшествует празднованию Дня всех Святых. Во многих частях Шотландии до сих пор распространено мнение, что он благоприятен для обрядов гадания».

Роберт Бернс / Фото: Википедия

Литературоведы уверены, что это произведение попалось на глаза молодому Роберту Бернсу. И вдохновила его на собственное стихотворение, получившее название Halloween (1785). Размер одной из самых длинных поэзий Бернса поддерживается удивительным сочетанием английских и шотландских слов. «Хэллоуин считается ночью, когда ведьмы, дьяволы и прочие силы тьмы отправляются вершить свои пагубные полуночные дела», — указывал литератор в примечании.

Так, благодаря классику, не просто окончательно закрепился в сознании мистический характер 31 октября, но и вошло в употребление привычное сегодня написание этого существительного. Хотя его по-всякому обыгрывали, а знаменитая немецкая хеви-метал группа, использующая тыкву со свечой как символ, видоизменила его в собственном названии: Helloween, сочетание Hell и Halloween (ад и Хэллоуин).

Концерт Helloween в Люксембурге, 17 октября 2025 года / Фото: Helloween / Facebook

Кстати, о тыквах

В XIX веке популярность праздника, особенно в Ирландии и Шотландии, возросла. Канун поминовения всех святых стали считать днем, когда души умерших возвращаются в свои дома. Потому накрывали столы, чтобы приветствовать и задобрить гостей из загробной жизни. После формальной молитвы начинались застолья и игры, писал британский историк Рональд Хаттон.

Массовая миграция шотландцев и ирландцев в Америку в середине и в конце 1800-х годов перенесла Хэллоуин на благодарную почву. Очень скоро, благодаря газетам и альманахам, он перестал восприниматься как развлечение эмигрантов и получил невероятное распространение. Первый гайд по празднованию под названием Halloween: How to Celebrate It был выпущен в 1897 году.

На открытках-приглашениях принять участие в вечеринках 31 октября американцы рисовали ведьм и другие картинки оккультного содержания. Хэллоуин был маскарадом: гости приходили в костюмах Чертей, Летучих Мышей, Скелетов и тому подобное. А после появления первых фильмов ужасов, наряжались их персонажами.

Случайно, благодаря безвестным художникам-оформителям, появился главный символ праздника — подсвеченная тыква. Кто-то почему-то связал с этой датой старую британскую легенду про Бродягу Джека, который обманул дьявола и тот не взял его в ад после смерти. Вместо этого дал тлеющий уголек и отправил гулять по полям и болотам. Джек, дескать, засунул уголек в репу — получился самодельный фонарь.

Место репы в атрибутике Хэллоуина заняла более распространенная в США тыква, из которой вынимают семечки, внутрь вставляют свечу или лампу и ножом вырезают подобие оскаленной морды. В наши дни трудно найти дом американцев, перед которым в последних числах октября не появляется один или несколько «фонарей Джека». Они помимо прочего являются сигналом для детей: сюда можно прийти за угощением.

"Фонари Джека" на хэллоуинском мероприятии в Нью-Йорке, 27 октября 2015 года / Фото: REUTERS/Mike Segar

«Паролем» является вопрос владельцам дома — «Trick or treat?». Он давно потерял связь с революционным событиями в Лондоне XVII века, его переводят как «сладость или гадость?» (вариант: «угощение или проделка?»). Раньше претендент на поощрение должен был рассказать стишок или спеть, как это делают колядники в Украине зимой, но уже давно все получают конфеты или фрукты просто так.

Считается, что массовые походы американских детей в «страшных» костюмах по соседям начались после выхода диснеевского мультфильма о веселых утятах (1952). Тогда уже в стране отменили нормы выдачи сахара, действовавшие во время Второй мировой.

Американская традиция, между тем, ограничивает возраст Trick-or-treating. Максимум — 15 лет. «Если ты можешь управлять авто, ты уже слишком стар для того, чтобы выпрашивать сладости», — таково негласное правило. При этом в некоторых городах, например в Бельвилле (штат Иллинойс), запрет на «хэллоуинское попрошайничество» действует с 12 лет. Мэр города говорил CBS, что пожилых и одиноких людей могут пугать группы половозрелых подростков под дверью, да еще и в жуткой одежде.

Что говорят священники

Заклеймив Хэллоуин в Средние века как языческий праздник, католическая и отдельные христианские консервативные церкви не признают его до сих пор.

«Хэллоуин может сиять огнями, но в глазах Бога он полон духовной нечистоты и грязи, которые только можно представить. Ни у одного человека или религиозной организации нет власти „отбелить“ Хэллоуин и объявить его христианским», — утверждал уже в ХХІ веке сайт Возрожденной церкви Бога.

На популярность хэллоуинских развлечений в Украине всегда резко реагировали православные. «Хэллоуинские вечеринки, которые многие люди воспринимают просто как повод надеть маскарадную маску и повеселиться, — это не просто спекуляция на ярком и магическом и способ подзаработать для предприимчивых граждан. Участники таких празднований переодеваются в образы разного рода нечистой силы, которая ассоциируются со смертью и потусторонним миром, творит зло и несправедливость — упырей, вампиров, вурдалаков, зомби и тому подобное. Но христианин не может — даже в шуточном и игровом контексте — ассоциировать себя с силами зла», — заявлялось на фейсбук-странице ПЦУ.

Впрочем, для англиканской церкви 31 октября является праздником, составляющей христианских традиций Дня всех Святых. Так же — и в большинстве других протестантских конфессий, где священники участвуют в развлечениях вместе с детьми и взрослыми из своего прихода.

В целом отношение к празднику меняется. Даже известный своим радикализмом ватиканский экзорцист Габриэль Аморт высказал мнение, что «если американские и английские дети наряжаются ведьмами на одну ночь в году, то это не проблема».

«По сути, праздник стал таким же по характеру, как Новый Год или как День Святого Валентина, ну, или как наше украинское Рождество с вертепами (где нередко есть и Черт, и другие плохие действующие лица) и колядованием, что сопровождается сбором денег. Совсем нам не мешает, что Коляда — это дохристианский праздник 21 декабря в честь рождения солнца, посвященный богу Коляде и связанный с зимним солнцестоянием в древнеславянском календаре. Эти праздники сопровождает сегодня радость, забава, коммерция. Как в таком случае относиться христианам к празднику Хэллоуин? Примерно так же: без всяких упреков, что это „дьявольский шабаш“», — отмечал в своем блоге священник УГКЦ Петр Балог.