Во Львовской области у 53-летнего мужчины выявили хантавирус

23 июля, 15:02
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Во Львовской области зафиксировали случай хантавируса (Фото: Unsplash Fusion Medical Animation)

Во Львовской области зафиксировали случай хантавируса (Фото: Unsplash Fusion Medical Animation)

У 53-летнего жителя города Стрый Львовской области лабораторно выявили хантавирусную инфекцию. Незадолго до этого он отдыхал в Хорватии и купался в Адриатическом море.

Об этом сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней.

Сообщается, что заболевание у мужчины началось еще 12 июля. Первыми признаками были: повышение температуры тела до 38,6 °C, озноб, головная боль, тошнота, потеря аппетита и боль в икроножных мышцах.

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15 июля мужчину госпитализировали во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом бактериальная инфекция неуточненная. Лабораторное исследование показало отрицательный результат анализа на опасное инфекционное заболевание — лептоспироз, однако в сыворотке крови была обнаружена РНК хантавируса. У пациента подтвердили геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Эпидемиологическое расследование установило, что с 1 по 7 июля мужчина отдыхал в Хорватии, где купался в Адриатическом море. 11 июля пациент путешествовал по горным районам Ивано-Франковской области. Возвращаясь домой, он остановился в селе Каменка Стрыйского района, где мыл руки в реке Каменка.

«Больной отрицает контакт с мышевидными грызунами, их гнездами или выделениями, пребывание в подвалах, а также употребление пищи или воды, которые могли быть загрязнены выделениями грызунов», — отметили во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней.

Там отметили, что на данный момент конкретное место и обстоятельства инфицирования не установлены. Хотя купание в море и мытье рук в реке фигурируют в данных о пациенте в контексте возможных обстоятельств возникновения инфекционного заболевания, подтвержденным путем заражения они не являются.

По месту жительства больного проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Что нужно знать о хантавирусной инфекции?

Хантавирусы — это группа вирусов, природными носителями которых являются преимущественно мышевидные грызуны. Патогенные для человека хантавирусы могут вызывать два основных типа заболеваний: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром.

Как передаются хантавирусы?

Человек может заразиться:

  • вдыхая пыль, загрязненную мочой, фекалиями или слюной инфицированных грызунов;
  • во время уборки старых зданий, чердаков, подвалов, складов, сараев и дачных помещений, где есть следы грызунов;
  • через продукты или воду, загрязненные выделениями грызунов;
  • в случае попадания выделений грызунов на слизистые оболочки или поврежденную кожу.

Какие симптомы могут возникнуть?

Первоначальные проявления хантавирусной инфекции могут напоминать другие инфекционные заболевания, в частности лептоспироз. Поэтому для постановки диагноза требуется лабораторное подтверждение. Чаще всего заболевание начинается внезапно. Могут появиться:

  • высокая температура;
  • сильная слабость и озноб;
  • головная боль;
  • боль в мышцах, спине или животе;
  • тошнота, рвота и потеря аппетита;

Опасные симптомы

Через несколько дней состояние может ухудшиться. Тревожными признаками являются:

  • уменьшение количества мочи;
  • боль в пояснице;
  • отеки;
  • резкое снижение артериального давления;
  • нарушение функции почек.

Симптомы хантавирусной инфекции могут появиться через 1−8 недель после заражения. Продолжительность инкубационного периода может варьироваться в зависимости от вида хантавируса.

Редактор: Карина Пасечник

Теги:   Львовская область Инфекция Хантавирус

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