В ходе гуманитарной миссии по эвакуации гражданских лиц из оккупированных Олешек удалось вывезти 105 домашних животных, в том числе четырех попугаев. Об этом сообщил омбудсмен Лубинец на пресс-конференции по итогам миссии.

Об этом сообщает корреспондент NV Сергей Окунев с места событий.

По словам Лубинца, жителей Олешек, пожелавших вернуться в Украину, прежде всего доставили в больницы.

Реклама

«Наши граждане приехали не одни. Очень многие взяли с собой домашних питомцев. Нам удалось вернуть 105 домашних животных, включая четырех попугаев. Очень много собак и кошек», — сказал омбудсмен.

Украинская команда понимала, насколько это деликатный вопрос, поэтому всё проработала заранее. В частности, привезла с собой клетки для транспортировки животных. Сейчас ими занимается организация UAnimals.

Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Накануне в UAnimals сообщили, что эвакуированных животных доставили в ветеринарные клиники. Их осматривают и оказывают им помощь. О состоянии животных сообщат позже, так как среди них есть очень ослабленные.

«Мы не можем спасти всех. Но каждая жизнь бесценна, и мы делаем всё, что в наших силах», — отметили в организации.

Что известно об эвакуации из Олешек

27 октября в Олешках началась гуманитарная миссия по эвакуации гражданских лиц при посредничестве США. В городе начал действовать режим тишины.

30 октября, после разминирования и доставки помощи, начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь четырьмя самолетами, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.

Реклама:

По данным Генштаба ВСУ, российские войска использовали гуманитарную паузу в Олешках для усиления своих позиций.

Агентство AFP сообщало, что Киев предлагал продлить перемирие, действовавшее в Олешках, однако Москва отклонила эту инициативу.