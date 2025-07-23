Глава МИД Израиля встретился с украинским военным, который потерял семью в результате попадания иранской ракеты в Бат-Яме

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар во время визита в Украину встретился с украинцем Артемом Буриком, чья дочь и жена погибли в пригороде Тель-Авива Бат-Яме в результате попадания в дом иранской баллистической ракеты.

Об этом Гидеон Саар рассказал в соцсетях. Он опубликовал фото с Артемом Буриком, отцом, который потерял дочь, и действующим военнослужащим ВСУ, который защищает Украину от российских захватчиков.

«С тяжелым сердцем встретился в Киеве с Артемом Буриком, который потерял семью во время попадания иранской ракеты в Бат-Яме во время операции Пробуждение льва. Артем потерял 7-летнюю дочь, которая приехала в Израиль для лечения рака, вместе с ней погибла его жена Мария и еще трех членов его семьи», — написал Саар.

Глава МИД Израиля лично выразил соболезнования отцу по поводу его тяжелой утраты.

«Я сказал Артему, что каждый гражданин Израиля сопереживает ему. Послушал от Артема, который служит в украинской армии, о его военной службе на передовой. Пусть память о его семье будет благословенной», — добавил Саар.

Украинская семья — больная раком 7-летняя Анастасия с мамой Марией, ее матерью и двумя племянниками на время пребывания в Израиле жили в доме в городе Бат-Ям, в который попала иранская баллистическая ракета. Летом 2022 года у маленькой Насти диагностировали острый лимфобластный лейкоз. После лечения в Украине они в декабре 2022 года прилетели в Израиль, где Настю взялась лечить передовая израильская клиника.