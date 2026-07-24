«Неоднократно занимался зацепингом»: в Киевской области на ЖД станции обнаружили тело 14-летнего подростка
Мертвым нашли 14-летнего подростка, который любил цепляться за поезда (Фото: Facebook Сергей Болвинов)
23 июля в полицию обратился машинист поезда, обнаруживший тело подростка на одной из железнодорожных станций в Киевской области. Правоохранители начали расследование обстоятельств гибели ребенка.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
Сообщается, что тело подростка обнаружили на платформе железнодорожной станции Малая Александровка. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, сотрудники сектора криминалистического обеспечения, судебно-медицинский эксперт и другие профильные службы.
«Предварительно правоохранители установили, что 14-летний подросток ранее неоднократно увлекался опасным занятием — зацепингом, и в отношении его родителей были составлены административные материалы», — отметили в полиции Киевской области.
Следователи начали досудебное расследование по факту смерти подростка (ч. 1 ст. 115 УК Украины с дополнительной отметкой несчастный случай).
Первый заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Сергей Болвинов сообщил, что подросток любил заниматься зацепингом вместе со своими друзьями.
«Мальчику было 14 лет, а его любимым развлечением с друзьями было цепляться за железнодорожные вагоны, кататься на грузовых поездах, снимать друг друга и выкладывать видео в соцсети. Кадр на первом фото сделан во время одной из таких „поездок“. Но, к сожалению, после нее подростка нашли мертвым на платформе в Малой Александровке без ног. Так называемым „зацепингом“ ребята занимались давно; их не раз ловили во время этих опасных развлечений», — отметил Болвинов.
По словам сотрудника правоохранительных органов, подросток был единственным ребенком в семье. Сегодня следователи должны были допросить его родителей, а также друга погибшего и его семью.