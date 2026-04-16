Играл в мяч на площадке. Что известно о 8-летнем мальчике, который погиб в результате атаки РФ по Черкассам

Вечером 14 апреля российский беспилотник атаковал Черкассы, в результате чего погиб 8-летний Богдан Сергеев. во время удара ребенок играл с друзьями на площадке.

Об этом сообщает Суспільне Черкаси.

Свидетелем атаки стала местная жительница Валентина Гуляницкая, которая рассказала, что 8-летний Богдан играл с друзьями на площадке в мяч, когда вражеский беспилотник атаковал город.

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«Те (дети — ред.) полетели вразброс, а он держал два мячика, хотел, чтобы они нигде не делись. Его подбросило, не знаю, на два метра вверх его подняло, и он упал. Я вызвала скорую. К сожалению, ничего не смогли сделать. Очень посекло его», — рассказала Валентина.

Фото: Предоставлено Тамарой Маглированной/Суспільне Черкаси

15 апреля из 23 одноклассников Богдана на занятия пришли только пятеро детей. По словам классной руководительницы Тамары Маглеваной, школьники оправляются от потери.

«Все были расстроены. Сегодня даже некоторые не пришли в школу, потому что это очень трудно. Очень светлой, очень таким общительным был Богдан. Любил спорт. Ни с кем никогда не ссорился и не дрался. Это такой светлый, очень приятный ребенок», — поделилась Тамара Маглеванная.

Директор школы Ольга Кочмар рассказала, что в учебном заведении планируют почтить память Богдана: «Мы планируем небольшой уголок сделать для того, чтобы дети почтили его, потому что мальчик был очень хороший, очень такой открытый, очень умненький мальчик. Мы планируем и курс бесед провести и видео показать для того, чтобы подчеркнуть еще раз, что в сегодняшних условиях ситуация с безопасностью является основной».

Фото: Ольга Гуржий/Черкасская общеобразовательная школа I-III ступеней №25

К площадке, где погиб 8-летний Богдан, люди приносят игрушки. Простятся с мальчиком сегодня, 16 апреля.