«Мечтал стать военным». Что известно о 16-летнем парне, который погиб в результате атаки РФ по Чернигову 19 апреля

Ночью 19 апреля Россия массированно атаковала Чернигов дронамом, в результате чего погиб 16-летний Денис Дубина. Вражеский БпЛА попал в дом, где жил подросток.

Об этом Суспільне Чернігів сообщил черниговец Валерий, который живет в соседнем с погибшим парнем доме.

«Я выглянул, смотрю уже пламя горит. Дальше мать бегает кричит: „Помогите!“ Дом горит полностью. Был дома [парень, который погиб, — ред.] и говорят, что шахед прилетел прямо в его комнату», — поделился Валерий.

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16-летний Денис учился в Черниговском лицее с усиленной военно-физической подготовкой. Гибель подростка подтвердили представители учебного заведения. Там также отметили, что вражеский дрон попал в дом, где жил Денис.

«Он пошел по стопам своего отца, мечтал стать военным — защитником нашего государства. Его стремление служить Родине было несокрушимым и искренним.

Денис был не только старательным учеником, но и настоящим другом, готовым поддержать и помочь. Черниговский лицей потерял не просто ученика — мы потеряли будущего воина, патриота, сына Украины. Его имя навсегда останется в истории нашего сообщества как символ преданности и любви к родной земле", — отметили представители учебного заведения.

Что известно об атаке по Чернигову 19 апреля

В результате атаки РФ по Чернигову ночью 19 апреля погиб 16-летний Денис Дубина, среди пострадавших мужчина и три женщины. По словам начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского, повреждены семь частных домов, три из которых уничтожило огнем.

Кроме этого повредило административное здание и учебное заведение — черниговский лицей № 22, где выбило окна, повредило крышу и центральный вход.

Руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус уточнил, что в городе в результате ночного удара 19 апреля также были попадания на территории промышленного объекта и одного из медучреждений, который не работал и фактически был разрушен россиянами в 2022-м.