Об этом пишет The Guardian.

Ранее украинские дети назвали «оскорбительным» то, что учителя предлагали им изучать русский язык — из-за отсутствия возможности сдать экзамен GCSE по украинскому языку.

Реклама

Новая квалификация станет доступной в Англии в 2028 году. Она разрабатывается экзаменационным советом AQA, получившим грант в размере 340 тысяч фунтов стерлингов от Министерства образования.

«Многих учеников фактически принуждали выбирать русский язык. Мне очень жаль, что они оказались в такой ситуации. Крайне важно, чтобы у них был доступ к экзамену GCSE по украинскому языку», — заявила министр образования Великобритании Джорджия Гулд.

Это решение стало результатом многолетних усилий украинского правительства и общественных организаций, отстаивавших интересы более 30 тысяч украинских детей, нашедших убежище в Великобритании.

В 2024 году Министерство образования и науки Украины направило письмо британскому министерству. В нем украинские должностные лица выразили обеспокоенность тем, что «из-за отсутствия экзамена GCSE по украинскому языку сотрудники школ оказывают давление на многих детей, побуждая их сдавать экзамен GCSE по русскому языку».

«Одной из просьб украинского правительства к нам было введение экзамена GCSE по украинскому языку; с такой же просьбой обращались также представители общины и молодежь. Мы очень гордимся тем, что можем это реализовать, а также гордимся нашим партнерством с украинским правительством», — подчеркнула Джорджия Гулд.

Глава украинского Минобразования Андрей Бутенко назвал это решение «еще одним шагом в обеспечении образовательных прав наших детей за рубежом».

«Для нас это чрезвычайно важно. Ведь где бы ни находились украинские дети, они должны сохранять связь с родным языком, культурой и национальной идентичностью. А также получать качественное образование и иметь возможности для дальнейшего развития», — написал он на своей странице в Facebook.

Реклама:

По его словам, преподавание украинского языка в рамках новой квалификации GCSE планируется начать в сентябре 2028 года, а первые экзамены пройдут в 2029 году. Они также будут доступны в Уэльсе и Северной Ирландии.