Министр образования Великобритании извинилась перед украинскими детьми, которых заставляли учить русский язык, — теперь они смогут изучать украинский
Министр образования Великобритании извинилась перед украинскими детьми, которых заставили учить русский язык (Фото: members.parliament.uk)
Великобритания принесла извинения украинским детям-беженцам, которым в английских школах предлагали изучать русский язык. Теперь дети смогут получить квалификацию GCSE (General Certificate of Secondary Education) по украинскому языку.
Об этом пишет The Guardian.
Ранее украинские дети назвали «оскорбительным» то, что учителя предлагали им изучать русский язык — из-за отсутствия возможности сдать экзамен GCSE по украинскому языку.
Новая квалификация станет доступной в Англии в 2028 году. Она разрабатывается экзаменационным советом AQA, получившим грант в размере 340 тысяч фунтов стерлингов от Министерства образования.
«Многих учеников фактически принуждали выбирать русский язык. Мне очень жаль, что они оказались в такой ситуации. Крайне важно, чтобы у них был доступ к экзамену GCSE по украинскому языку», — заявила министр образования Великобритании Джорджия Гулд.
Это решение стало результатом многолетних усилий украинского правительства и общественных организаций, отстаивавших интересы более 30 тысяч украинских детей, нашедших убежище в Великобритании.
В 2024 году Министерство образования и науки Украины направило письмо британскому министерству. В нем украинские должностные лица выразили обеспокоенность тем, что «из-за отсутствия экзамена GCSE по украинскому языку сотрудники школ оказывают давление на многих детей, побуждая их сдавать экзамен GCSE по русскому языку».
«Одной из просьб украинского правительства к нам было введение экзамена GCSE по украинскому языку; с такой же просьбой обращались также представители общины и молодежь. Мы очень гордимся тем, что можем это реализовать, а также гордимся нашим партнерством с украинским правительством», — подчеркнула Джорджия Гулд.
Глава украинского Минобразования Андрей Бутенко назвал это решение «еще одним шагом в обеспечении образовательных прав наших детей за рубежом».
«Для нас это чрезвычайно важно. Ведь где бы ни находились украинские дети, они должны сохранять связь с родным языком, культурой и национальной идентичностью. А также получать качественное образование и иметь возможности для дальнейшего развития», — написал он на своей странице в Facebook.
По его словам, преподавание украинского языка в рамках новой квалификации GCSE планируется начать в сентябре 2028 года, а первые экзамены пройдут в 2029 году. Они также будут доступны в Уэльсе и Северной Ирландии.