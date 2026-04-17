«Не об эстетике, а о реальности». Сетью завирусилось видео романтической съемки на фоне темного киевского неба после обстрела

Ночью 16 апреля Россия массированно обстреляла Киев ракетами. На утро 16 апреля у пары влюбленных была запланирована романтическая съемка, которую они решили не отменять несмотря на то, что небо было затянуто дымом.

Об этом рассказала украинский фотограф Дарья Заточная, которая и делала для пары съемку.

Дарья опубликовала фото и видео с утренней фотосессии и написала: «Сегодня должна была быть съемка на рассвете, но получилось не об эстетике, а о реальности, в которой мы живем. Киев. 16.04.2026».

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Под другим постом фотограф отметила: «Мы ехали на эту съемку за тишиной рассвета, но это утро оказалось другим. В нем больше звуков, чем тишины. Больше напряжения, чем спокойствия. И больше правды, чем какой-либо эстетики. Наша реальность. Такая, как она есть».

В комментарии BBC Дарья рассказала, что когда планировала съемку на рассвете, не думала, что она будет такой — небо затянуто темным дымом после массированной ракетной атаки.

«Я сразу сказала клиентам: это будет не та история, которую мы планировали. Но она будет такой, что соответствует нашей реальности», — отметила фотограф.

Во время фотосессии прозвучала новая воздушная тревога. «Мы отошли и слышали, как пролетают шахеды, а потом вернулись к съемкам. В конце концов это то, что сегодня делают украинцы каждый день. Делают паузу, а потом продолжают жить дальше», — отметила Дарья.

В результате атаки РФ по Киеву 16 апреля погибли четыре человека, среди которых 12-летний мальчик. Пострадало более 60 человек, среди которых медики и полицейские, которые получили травмы из-за повторного обстрела РФ. В результате атаки повреждено 17 многоэтажек и 10 частных домов. Больше всего пострадали Подольский и Оболонский районы столицы. Также под атакой был Шевченковский район.